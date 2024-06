São Paulo terá mais de 20 shows internacionais até o fim de 2024; veja agenda

São Paulo promete um ano repleto de música e entretenimento em 2024, com uma programação diversificada que abrange diversos gêneros e artistas renomados. A capital paulista será palco de shows que vão desde o pop de Bruno Mars até o rock clássico de Deep Purple, passando pelo k-pop de NCT Dream e o jazz soul de Corinne Bailey Rae. Os fãs de música certamente terão opções para todos os gostos.

Em junho, os destaques incluem Charli XCX no dia 22 e o grupo sul-coreano IVE no dia 26, ambos prometendo apresentações energéticas que certamente atrairão grandes públicos. Julho traz a suavidade e harmonia de Angus & Julia Stone, programados para o dia 3. Esses primeiros meses já demonstram a amplitude da programação que São Paulo oferecerá ao longo do ano.

Setembro será um mês agitado, com shows quase que semanalmente. O k-pop estará em alta com NCT Dream no dia 2 e 4MIX no dia 4. A lenda do rock Deep Purple se apresentará no dia 13, seguido pela banda Dreamcatcher no dia 15. Grandes nomes como Ne-Yo, Mariah Carey e Eric Clapton também marcarão presença, este último com shows nos dias 28 e 29. Niall Horan, ex-One Direction, também se apresentará no dia 28, prometendo um final de mês espetacular.

O mês de outubro será dominado por Bruno Mars, com seis shows entre os dias 4 e 13, e pela banda The Hives no dia 15. O festival Knotfest, com Slipknot como atração principal, ocorrerá nos dias 19 e 20, atraindo fãs do metal de todo o país. Novembro não fica atrás, com Keane, TOTO, Corinne Bailey Rae e Lucas Grabeel enriquecendo ainda mais a programação musical da cidade.

Finalmente, dezembro fecha o ano com chave de ouro. O Primavera Sound, com grandes nomes como The Cure, The Killers, Björk, Caroline Polachek e Pet Shop Boys, ocorre nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. E para os fãs de heavy metal, Iron Maiden se apresenta nos dias 6 e 7 de dezembro.

Veja a lista de shows internacionais abaixo

Junho

22/6: Charli XCX | Ingressos disponíveis

26/6: IVE | Ingressos disponíveis

Julho

3/7: Angus & Julia Stone | Ingressos disponíveis

13/7: Chic Show (Lauryn Hill, YG Marley, Wyclef Jean e Jimmy “Bo”) | Ingressos disponíveis

Setembro

2/9: NCT Dream | Ingressos disponíveis

4/9: 4MIX | Ingressos disponíveis

13/9: Deep Purple | Ingressos disponíveis

15/9: Dreamcatcher | Ingressos disponíveis

19/9: Ne-Yo | Ingressos disponíveis

20/9: Mariah Carey | Ingressos disponíveis

28 e 29/9: Eric Clapton | Ingressos disponíveis

28/9: Niall Horan | Ingressos disponíveis

Outubro

4, 5, 8, 9, 12 e 13/10: Bruno Mars | Ingressos disponíveis

15/10: The Hives | Ingressos disponíveis

19 e 20/10: Knotfest (Slipknot) | Ingressos disponíveis

Novembro

9/11: Keane | Ingressos disponíveis

15/11: Kool & The Gang | Ingressos disponíveis

24/11: TOTO | Ingressos disponíveis

27/11: Corinne Bailey Rae | Ingressos disponíveis

29/11: Lucas Grabeel | Ingressos disponíveis

30/11 e 1/12: Primavera Sound (The Cure, The Killers, Björk, Caroline Polachek, Pet Shop Boys) | Ingressos disponíveis

Dezembro

6 e 7/12: Iron Maiden | Ingressos disponíveis