Liam Payne: carta escrita pelo cantor é encontrada um ano após sua morte

Liam Payne: cantor e ex-integrante da One Direction morreu após cair do 3º andar de um hotel na Argentina (Mike Marsland/WireImage)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h16.
Um ano após a morte de Liam Payne, ex-integrante da One Direction, uma carta deixada pelo cantor veio à tona.
Em um vídeo publicado no TikTok, Kate Cassidy, que namorava o artista na época, contou ter encontrado um bilhete enquanto arrumava as malas.
"Eu sempre guardei cada bilhete que o Liam já me escreveu", disse. "Peguei uma bolsa que eu provavelmente não abria há mais de um ano — e lá dentro havia uma carta".
@kateecassbye❤️
A influenciadora leu o recado aos seguidores, revelando as palavras escritas por Liam antes da tragédia:
"Eu odeio quando nós não conseguimos nos despedir, então... tchau. Eu amo você, Kate. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444", escreveu Liam.
Liam foi encontrado morto no dia 16 de outubro de 2024, há exato um ano, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos.
Segundo o jornal argentino La Nación, ele morreu após cair do terceiro andar do edifício localizado na Costa Rica 6092, bairro de Palermo.
Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.
Liam havia recaído no uso de álcool e drogas na noite em que morreu, após um período de sobriedade alcançado em 2023.
Segundo relatos, ele passou horas no saguão do hotel em Buenos Aires, aparentando confusão.
O funeral foi realizado em novembro, próximo à antiga casa do cantor em Buckinghamshire, e contou com a presença dos colegas de banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.