Após morte de Liam Payne, ex-membros do One Direction lamentam tragédia em carta; veja

Um dia após a morte de Liam Payne em Buenos Aires, Argentina, seus ex-companheiros de banda do One Direction emitiram uma declaração conjunta expressando profundo pesar pela tragédia.

A declaração foi feita nesta quinta-feira, 17, após o pronunciamento do produtor de Zayn Malik sobre a morte de Payne. Veja a seguir:

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele. Nós te amamos, Liam”, escreveram juntos em postagem nas redes sociais do One Direction.

A família de Liam também se pronunciou, compartilhando sua dor e agradecendo o apoio recebido.

Morte de Liam Payne

O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal argentino La Nación.

Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.

No entanto, as autoridades argentinas informaram na manhã desta quinta-feira, 17, que, de acordo com a autópsia preliminar, Liam Payne saltou da janela do terceiro andar do hotel onde estava hospedado.

Após a perícia inicial, concluída na noite anterior, o porta-voz do Ministério de Segurança de Buenos Aires confirmou que o ex-integrante do One Direction saltou da sacada do quarto. Segundo o jornal argentino Clarín, a autópsia revelou que a causa da morte foi decorrente de politraumatismos e hemorragias internas e externas.