Louis Tomlinson retorna ao Brasil para três shows nesta semana; ingressos ainda estão disponíveis

Conhecido por sua passagem na banda One Direction, Louis Tomlinson está de volta ao Brasil pela segunda vez este ano. Nesta quarta-feira, 8, o cantor fará a primeira de suas três apresentações no país.

A primeira apresentação da "Faith in the Future World Tour" será realizada esta noite no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Em seguida, Tomlinson seguirá para São Paulo neste sábado, 11, onde fará um show no Allianz Parque. Sua turnê no Brasil será encerrarada neste domingo, 12, na Ligga Arena, em Curitiba.

Em abril, o britânico esteve no país para uma série de compromissos promocionais, que incluíram entrevistas e um encontro com quatro fãs organizado pela rádio Mix FM.

Louis Tomlinson alcançou a fama como integrante do One Direction, grupo formado em 2010. Após a separação do grupo em 2016, ele seguiu carreira solo. Além de Tomlinson, a banda era composta por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik.

A nova turnê do artista tem como objetivo apresentar as músicas de seu álbum "Faith in the Future", lançado no final de 2022.

Onde comprar os ingressos?

Os ingressos para os shows de Louis Tomlinson estão disponíveis para compra no site da Livepass. Há ingressos disponíveis para as três apresentações.

Veja os preços dos ingressos para os shows de Louis Tomlinson no Brasil

Rio de Janeiro - 08 de maio

Pista Premium – R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

Pista – R$390,00 (inteira) / R$195,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Lateral – R$530,00 (inteira) / R$265,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Central – R$490,00 (inteira) / R$245,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$310,00 (inteira) / R$155,00 (meia-entrada)

Camarote – R$720,00 (inteira) / R$360,00 (meia-entrada)

São Paulo - 11 de maio

Pista Premium – R$820,00 (inteira) / R$410,00 (meia-entrada)

Pista – R$460,00 (inteira) / R$230,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 – R$550,00 (inteira) / R$275,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$320,00 (inteira) / R$160,00 (meia-entrada)

Deck – R$ 1.000,00 (inteira) / R$500,00 (meia-entrada)

Curitiba - 12 de maio