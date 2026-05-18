Bordado à mão, pôster com João Gomes é finalista de prêmio de design

Um pôster do show Dominguinho, com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, está entre os finalistas do Latin American Design Awards (LAD Awards), principal premiação de design da América Latina. Inteiramente bordada à mão e ilustrada pela artista Winny Tapajós, a obra teve criação da 30e (produtora da apresentação) e concorre na categoria de Campanha de Pôsteres.

O álbum Dominguinho venceu o Latin Grammy Awards 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Traz canções originais de cada um dos artistas e releituras de canções já reconhecidas. A apresentação no Allianz Parque foi uma entre as várias que o projeto fez nas capitais brasileiras.

Pautado nas cores do Brasil, o pôster foi desenvolvido em Palmas, no Tocantins, pela ilustradora Winny Tapajós. O trabalho da artista dialoga com referências de origem indígena, arquitetura e moda brasileiras. O desenho funciona como um mapa afetivo, costurado ponto a ponto, e traz referências reais da cultura popular. Entre elas, o blazer bordado por Lu, do ateliê Mimos de Dona Peró, em Capela (AL) — peça utilizada por João Gomes durante uma premiação musical.

Em vez de uma reprodução digital que simulasse a técnica, cada linha e personagem foram construídos manualmente no cartaz, para conferir textura e profundidade ao material físico. Esse é o primeiro pôster de show no Brasil a ser totalmente bordado à mão.

Ousadia de mídia com o Planet Hemp

Além do pôster, a 30e também concorre ao LAD Awards na categoria de Anúncio na Imprensa, com uma página especial para a Folha de S. Paulo que fez parte da campanha de marketing de uma apresentação da banda Planet Hemp.

Criada para divulgar a turnê de despedida "A Última Ponta", a ação levou o histórico de contracultura da banda para as páginas do jornal. Pela primeira vez na história do veículo impresso, os leitores receberam um anúncio de página inteira que trazia encartada uma folha de seda real, objeto diretamente associado à identidade visual e à trajetória da banda.

Desde os anos 1990, o Planet Hemp atua no debate sobre a descriminalização da maconha e a liberdade de expressão. A peça trazia os versos impressos: “Quem tem ____? Quem tem ____? Quem tem ____? Agora, você tem". O impacto do formato fez a ação extrapolar o meio físico e viralizar nas redes sociais.

Ambos os projetos foram idealizados e coordenados pelo time interno de marketing e criação da produtora 30e, responsável pela execução das duas turnês no país. Os vencedores de cada categoria serão revelados em setembro deste ano.