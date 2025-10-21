No Tiny Desk Brasil, Péricles deseja levar o samba a um novo patamar: 'Momento melhor para a música'

O formato de conteúdo musical tem se espalhado globalmente, oferecendo uma experiência única em que músicos em perfeita sintonia se unem em um espaço intimista. Nesse ambiente, artistas criam momentos inesquecíveis, tanto para si quanto para o público. Essa é uma das propostas do Tiny Desk Brasil, que anunciou nesta terça-feira, 21, um episódio especial com o cantor Péricles, um dos maiores nomes do samba e do pagode.

A iniciativa, idealizada pela Anonymous Content Brazil em parceria com o YouTube Brasil, revisita o extenso repertório do artista, com uma carreira de mais de 40 anos.

Em entrevista à EXAME, Péricão (como é apelidado pelos fãs) relembra o momento que recebeu a proposta para participar do Tiny Desk Brasil.

"Fui convidado e não pensei duas vezes: 'Claro que vou'. É um projeto que sempre gostei de ver e agora estou animado em participar. Realizei um grande sonho que sempre almejei. Via de longe e pensava: 'Uma hora vai ser a minha vez', e agora chegou".

A jornada de Péricles, um dos fundadores do renomado grupo Exaltasamba, é marcada por inúmeras conquistas e mais de 30 produções musicais. Sua carreira solo, que começou em 2012, ganhou destaque com o álbum Em Sua Direção e uma turnê comandada pelo ator Lázaro Ramos. Durante sua apresentação na "mesinha brasileira", ele interpreta clássicos como Gamei, Eu e Você Sempre, Melhor Eu Ir, Até Que Durou e Jogo de Sedução. A performance conta ainda com a participação dos músicos Izaias Marcelo (violão), Rodrigo Lira (cavaquinho), Leandro Dupan (pandeiro), Jair Mota (tantan e repique de mão), Rene Faria (tantanzão e tamborim), Márcio Silva (vocal) e Clayton Tristão (vocal).

Um novo fôlego do samba

Por outro lado, Péricles enfatiza que, assim como o Tiny Desk, outras iniciativas focadas no ambiente digital estão transformando a indústria musical. Esses projetos dão impulso a novos artistas e às suas obras, além de ressignificar vários gêneros e contribuir para a profissionalização do setor.

Para o cantor e compositor, esse movimento tem beneficiado muito diversos músicos do samba, dando não apenas alcance de público, como também relevância para futuras parcerias comerciais e outras formas de viabilização de seus projetos.

"Uma coisa que sempre defendi e que hoje vejo acontecendo é o olhar mais profissional do músico sobre seu trabalho. Sem esse respeito, não teríamos chegado onde estamos, com grandes marcas buscando se associar a artistas renomados. Se o artista não tivesse esse olhar mais profissional, isso não aconteceria", declara Péricles.

E acrescenta: "Hoje, vivemos um momento melhor para a música, especialmente o samba, que está atraindo grandes marcas e participando de festivais com apoio significativo. Agora, o artista senta na mesma mesa de empresários e marcas, podendo discutir de igual para igual."

Por experiência própria, Péricles afirma que esse fomento pode garantir aos artista mais segurança na construção de carreira e, principalmente, jogo de cintura na hora de negociar projetos.

"Há oito anos, estou à frente da Farias Produções, nosso escritório. Sabemos como lidar com o mercado, pois estamos dos dois lados: sou artista e empresário. Com minha equipe, planejamos o que fazer, como fazer, e o que não fazer. Nosso ano fiscal vai de 1º de abril a 30 de março, e é dentro desse período que traçamos nossas metas e estratégias, como fazem as grandes empresas."

Péricles também adianta que já tem outros projetos musicais para a internet após a participação no Tiny Desk Brasil.

"O YouTube me deu a chance de participar do 'Black Voices', um projeto maravilhoso. Trouxe a Liniker, e também participaram Laurias, MC Carol de Niterói e Rael, cada um abrindo portas para outras personalidades. Esse projeto foi visto mundialmente, especialmente durante a pandemia, e foi uma iniciativa incrível. Todos os projetos em que participamos e que nos permitem abrir portas e plantar sementes, quero estar presente. O Tiny Desk é um exemplo disso. Através dele, sabemos que nossa música pode alcançar muito mais pessoas".

Conheça o Tiny Desk

O Tiny Desk Concert, projeto musical criado em 2008 nos Estados Unidos pela NPR (National Public Radio) e fenômeno global em conteúdo musical na internet – com mais de 3,5 bilhões de views –, ganhará uma versão oficial 100% brasileira ainda em 2025. A iniciativa é liderada pela Anonymous Content Brazil, responsável pelo licenciamento e pela produção, e pelo YouTube Brasil, responsável pela promoção e distribuição do conteúdo, assim como pelo modelo comercial do projeto.

Em seus 17 anos de história, o Tiny Desk já apresentou mais de 1 mil shows gravados por grandes nomes da música e veiculados no YouTube. Como o próprio nome sugere, as apresentações acontecem à uma pequena mesa de escritório, ambiente intimista que coloca a música em primeiro lugar, com performances muito mais puras e autênticas que as dos grandes concertos. Entre os nomes que já passaram pelo projeto estão Sting (Police), Taylor Swift, Bono e The Edge (U2), Alicia Keys, Anderson Paak, Tyler the Creator e Billie Eilish, entre tantos outros.

“O Tiny Desk não é um fenômeno por acaso. Ver alguns dos grandes nomes da música em apresentações cruas, muito mais próximas e conectadas com a audiência, é o que o torna tão especial e marca seu sucesso internacional. O Brasil já é o segundo país que mais assiste ao projeto – e faz isso pelo YouTube. Então, nada mais natural que termos uma versão só nossa, que tem a plataforma não apenas como a casa do projeto, mas como um parceiro estratégico”, destaca Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil.

A filosofia pioneira do Tiny Desk Concerts, que influencia formatos de projetos musicais em todo o mundo, tem regras simples e claras que ilustram como a limitação de recursos tecnológicos pode inspirar a criatividade, revelando experiências sonoras únicas e autênticas. A voz não é amplificada no ambiente e o espaço pequeno une os músicos em coesão sonora e estimula arranjos mais criativos. O objetivo é capturar a energia real de uma performance ao vivo, com suas nuances e imperfeições, valorizando a essência da música em seu estado natural e respeitando a organicidade de volumes de vozes e instrumentos, semblantes e ritmos da apresentação.

Seguindo a proposta do Tiny Desk original, as gravações serão realizadas ao vivo, com público presente, dentro do escritório do Google, em São Paulo. A filosofia do formato também está presente na escolha dos artistas convidados, com a qualidade sonora em primeiro lugar, visando a relevância e a excelência musical ao vivo. A curadoria será realizada pelos times de Anonymous Content Brazil e Amabis, junto ao crivo artístico da própria NPR. Já as exibições acontecerão em um canal exclusivo no YouTube.

"O YouTube se consolidou como o epicentro da cultura e a música tem papel fundamental nessa dinâmica. A chegada do Tiny Desk Concerts ao Brasil reforça nosso compromisso em oferecer conteúdo premium e relevante para o público brasileiro, especialmente por meio de um projeto que já se tornou icônico. Estamos animados para amplificar as vozes da nossa rica cena musical e proporcionar aos espectadores brasileiros e globais uma experiência única, diretamente do YouTube, onde a música vive e respira”, revela Sandra Jimenez, diretora de Parcerias de Música para o YouTube na América Latina e US-Latin.

O Brasil é apenas o terceiro país do mundo a ter uma versão própria do Tiny Desk fora dos Estados Unidos, depois de Japão e Coreia do Sul. Neste primeiro ano, o planejamento engloba a realização de duas temporadas, patrocinadas por Volkswagen do Brasil e Heineken, respectivamente, cada uma com cinco apresentações. Já em andamento, o processo de produção chega à etapa de filmagens neste mês de setembro, com estreia a partir de outubro no canal @TinyDeskBrasil no YouTube.

“A Volkswagen do Brasil acredita no poder da música enquanto linguagem universal que conecta, emociona e cria momentos inesquecíveis e é por isso que estamos tão presentes nesse território. Apoiar o Tiny Desk em sua estreia no Brasil celebra essa conexão, porque ele traduz o que mais valorizamos: a autenticidade de encontros musicais, potencializados agora por incríveis vozes brasileiras, e a força das experiências que ficam na memória. É exatamente isso que queremos oferecer aos fãs da nossa marca e da música”, diz Livia Kinoshita, diretora de marketing da Volkswagen para o Brasil e América Latina.

“A Heineken sempre acreditou no poder da música como um conector genuíno entre as pessoas. Apoiar a chegada do Tiny Desk ao Brasil é uma maneira de celebrar essa conexão de forma autêntica e com alto padrão de qualidade. Criar experiências únicas e inesquecíveis está no nosso DNA como marca — e essa parceria representa exatamente esse propósito. É uma honra integrar um projeto que exalta o talento brasileiro e entrega momentos de socialização que ultrapassam a tela e ficam na memória”, afirma Igor de Castro, diretor de comunicação e branding da marca Heineken no Brasil.