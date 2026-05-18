GTA 6: atraso no lançamento já completou 18 meses, diz CEO da Rockstar

O jogo GTA 6 teve um atraso de aproximadamente 18 meses em relação à previsão original de lançamento, segundo o CEO da Rockstar, Strauss Zelnick. A declaração foi dada em entrevista ao podcaster David Senra no último domingo, 17, em meio a boatos de que a pré-venda começaria nesta segunda, 18.

Zelnick usou a data atual de lançamento, 19 de novembro de 2026, como referência para calcular o atraso. Quando o jogo foi revelado, no fim de 2023, a janela de lançamento indicada era 2025. Segundo Zelnick, a previsão original colocava o lançamento aproximadamente um ano antes da data atual, no segundo trimestre daquele ano.

O jogo já passou por dois adiamentos. A versão anunciada até o momento chegará para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Uma versão para PC ainda não foi anunciada.

Suposta pré-venda

Um suposto e-mail enviado pela varejista Best Buy a afiliados indicava que as encomendas do jogo em mídia física começariam nesta segunda, 18. A mensagem atribuída à varejista americana cita uma promoção chamada "GTA 6 Pre Order (Physical Game)" e aponta duração entre 18 e 21 de maio de 2026. O material também menciona venda online com compensação de 5%.

Até o momento, não há indícios de que a pré-venda tenha realmente começado hoje.

Na próxima quinta-feira, 21, a Take-Two Interactive, dona da Rockstar, irá fazer uma teleconferência de resultados, onde novos detalhes sobre o lançamento do jogo podem ser revelados.

Sobre o que será GTA 6?

A história de GTA 6 se passa em um mundo aberto baseado na Flórida, nos EUA. O cenário é Vice City, versão fictícia de Miami.

O jogo terá dois protagonistas, Lucia e Jason. Segundo as informações divulgadas, a jogabilidade alternará entre os dois em momentos da história.