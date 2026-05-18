Novo 'Stranger Things'? Tudo o que se sabe sobre a nova série dos irmãos Duffer

Talvez 2026 de fato seja o novo 2016. Os irmãos Duffer têm uma nova série de ficção científica na Netflix com estreia marcada para o meio do ano e estética vintage.

Conhecida por criar e dirigir "Stranger Things", a dupla volta ao serviço de streaming com "The Boroughs" nesta quinta-feira, 21. A nova série explora acontecimentos bizarros em uma comunidade de aposentados no deserto do Novo México.

O projeto já havia sido anunciado em 2023 pela Netflix. Após o sucesso global da estreia dos diretores, a expectativa sobre a nova saga é se ela será um "novo 'Stranger Things'". Nesta segunda-feira, 18, a empresa divulgou um novo vídeo mostrando os bastidores da produção.

Confira o vídeo dos bastidores de 'The Boroughs'

O vídeo de quase quatro minutos apresenta os personagens e o elenco da série, com declarações dos atores e dos criadores sobre o projeto.

No material, os showrunners Jeffrey Addiss e Will Matthews e os produtores executivos Ross e Matt Duffer falam sobre o processo de escolha do elenco e sobre o que torna "The Boroughs" diferente de outras produções. Confira:

Sobre o que é 'The Boroughs'?

Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews — responsáveis por "The Dark Crystal: Age of Resistance" —, a série acompanha um grupo de aposentados que se vê no centro de uma trama sobrenatural em sua comunidade no Novo México.

Os irmãos Duffer atuam como produtores executivos.

Segundo Ross Duffer, a proposta era dar a atores experientes um papel que raramente lhes é oferecido. "Tantos atores dessa idade, mesmo lendas, não têm a oportunidade de brilhar como heróis de ação. Geralmente são escalados como avós", disse ao Tudum da Netflix.

Matt Duffer completou que o elenco criou um vínculo real durante as gravações: "Eles realmente se uniram e viraram uma família. Muito do que você vê na tela em termos de dinâmica e química é exatamente igual ao que acontece na vida real."

Quem são os personagens de 'The Boroughs'

Sam Cooper (Alfred Molina) é o mais novo morador de The Boroughs, um engenheiro aposentado que ainda carrega o luto pela morte de sua esposa Lily (Jane Kaczmarek). Após um encontro perturbador, ele convoca os vizinhos para investigar o que se esconde por trás da fachada da comunidade.

Renee (Geena Davis) é uma ex-empresária musical, que se recusa a ser deixada de lado pela idade.

Judy (Alfre Woodard) é uma ex-jornalista de instintos apurados.

Art (Clarke Peters) é um buscador espiritual, cuja jornada pessoal o leva para longe do grupo.

Jack (Bill Pullman) é o vizinho expansivo e animado, que tenta unir os moradores do condomínio em uma espécie de família improvisada.

Já Wally (Denis O'Hare) é um médico aposentado que usa o humor como escudo, até que sua história toma um rumo mais sombrio e inesperado.

No lado dos funcionários da comunidade, Paz (Carlos Miranda) é um ex-músico que trabalha como guarda de segurança dividido entre a lealdade ao empregador e a crescente suspeita de que os moradores estão em perigo.

Hank (Eric Edelstein) é o chefe de segurança que governa The Boroughs com punho de ferro.

Blaine (Seth Numrich) é o rosto da comunidade, um CEO que trabalha para manter a ilusão de perfeição.

Anneliese (Alice Kremelberg) é elegante, a personificação da perfeição que The Boroughs promete entregar.

Confira o trailer oficial

Quando estreia 'The Boroughs' na Netflix?

A data de estreia da nova série é nesta quinta-feira, 21.

Quando serão disponibilizados os próximos episódios na Netflix?

O lançamento será no modelo "maratona", com todos os episódios já disponibilizados no streaming.