Gramado terá um parque de diversões de Transformers ainda neste ano

Um dos principais destinos turísticos do Sul brasileiro, Gramado, receberá uma atração temática da franquia "Transformers" ainda neste ano. A informação foi divulgada pela revista norte-americana Variety nesta segunda-feira, 18.

De acordo com o veículo, a iniciativa é parte da expansão da Hasbro, empresa responsável pelo propriedade intelectual de "Transformers", na América Latina. A experiência será desenvolvida em parceria com a Dreams Entertainment Group, empresa responsável por diversas atrações turísticas em Gramado, Foz do Iguaçu e Campos do Jordão.

A inauguração está prevista para o final de 2026.

Um parque de 'Transformers'

As imagens da atração disponibilizadas à Variety mostram que a experiência de "Transformers" terá jogos temáticos e um ambiente imersivo. O modelo de atrações inspiradas em franquias famosas já é adotado por parques brasileiros, como o Beto Carrero World, que ganhará uma área temática dedicada a “Bob Esponja”.

"Desde sua estreia há quase quatro décadas, ‘Transformers’ se tornou um fenômeno global, cativando gerações por meio de filmes de sucesso, séries animadas, brinquedos, produtos de consumo e experiências de marca em todo o mundo", afirmou a Hasbro em comunicado ao veículo. "Agora, o público brasileiro terá a oportunidade de mergulhar neste universo épico por meio de uma atração permanente que combina design imersivo, tecnologia de ponta e ambientes temáticos."

Já os sócios da Dreams Entertainment Group, Gustavo Mandelli e Eduardo Sonda, afirmaram: “Realizar a primeira atração fixa de ‘Transformers’ no Brasil é um sonho. Este projeto reflete nossa dedicação em oferecer experiências de classe mundial e posiciona Gramado como um destino imperdível para fãs e famílias de ‘Transformers’”.

Hasbro busca expandir sua presença na América Latina

Esse novo passo com "Transformers" não é uma ação solitária da Hasbro fora dos EUA. A empresa de brinquedos, responsável por franquias como "Monopoly", "My Little Poney" e "Peppa Pig", está desenvolvendo uma empansão de sua marca na América Latina.

Recentemente, ela lançou uma churrascaria de "Monopoly" em San Pedro Garza García, no México. O jogo baseado no mercado imobiliário também tem uma edição “em tamanho real” atualmente em turnê mundial, com passagem em breve por São Paulo.

"A América Latina é um mercado de crescimento fundamental para nós, com um impulso incrível e grande interesse por entretenimento de alta qualidade", afirmou a Hasbro em nota à Variety.

"Da futura atração de ‘Transformers’ no Brasil a uma série de experiências dinâmicas de Monopoly no Brasil e no México, estamos construindo um portfólio robusto que transforma marcas adoradas em experiências imersivas e completas."

Além do mercado latino, a empresa também mira a China como praça para crescimento. Ela irá lançar o "Dreamland, Powered by Hasbro" em Bayfront Zhongshan, um parque temático com atrações de “Transformers”, “Peppa Pig” e “My Little Pony”.

“Em toda a Hasbro, estamos expandindo rapidamente nossa estratégia de Experiências Globais para trazer nossas marcas icônicas das prateleiras para o mundo real de maneiras ousadas e imersivas”, disse Matt Proulx, vice-presidente sênior de experiências globais, parcerias e música da Hasbro, à Variety.

Dreams Entertainment Group

A empresa brasileira Dreams Entertainment Group é a parceira da marca de brinquedos nessa empreitada.

Fundada em Gramado em julho de 1997, ela é responsável por diversas atrações turísticas na cidade como o "Museu do Automóvel - Hollywood Dream Cars", seu primeiro empreendimento. O museu tem mais de 30 exemplares de carros, das décadas de 1920 até 1960, conhecidos no cinema, além da maior coleção de Cadillacs da América Latina.

Em Gramado, a empresa também é dona do "Dreamland Museu de Cera", do "Vale dos Dinossauros", do "Jardim do Amor" e de outras propriedades. Fora da cidade, o grupo também está em Foz do Iguaçu onde tem o "Dreams Ice Bar", outra unidade do "Dreamland Museu de Cera" e do "Vale dos Dinossauros", o "Maravilhas do Mundo" e o "Eco Park Foz".

Fora da região Sul, o Dreams Entertainment Group também tem atrações em São Paulo. Na cidade de Campos do Jordão há unidades do "Vale dos Dinossauros" e do "Dreamland Museu de Cera", além de uma "Casa do Terror". Já em Olímpia, além do museu de cera e da atração temática de dinossauros, o grupo também tem sua maior unidade do "Dreams Ice Bar".