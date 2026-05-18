Gramado terá um parque de diversões de Transformers ainda neste ano

'Transformers': franquia da Hasbro terá atração turística em Gramado (Foto: Reprodução/Youtube)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de maio de 2026 às 14h53.
Um dos principais destinos turísticos do Sul brasileiro, Gramado, receberá uma atração temática da franquia "Transformers" ainda neste ano. A informação foi divulgada pela revista norte-americana Variety nesta segunda-feira, 18.
De acordo com o veículo, a iniciativa é parte da expansão da Hasbro, empresa responsável pelo propriedade intelectual de "Transformers", na América Latina. A experiência será desenvolvida em parceria com a Dreams Entertainment Group, empresa responsável por diversas atrações turísticas em Gramado, Foz do Iguaçu e Campos do Jordão.
A inauguração está prevista para o final de 2026.
As imagens da atração disponibilizadas à Variety mostram que a experiência de "Transformers" terá jogos temáticos e um ambiente imersivo. O modelo de atrações inspiradas em franquias famosas já é adotado por parques brasileiros, como o Beto Carrero World, que ganhará uma área temática dedicada a “Bob Esponja”.
"Desde sua estreia há quase quatro décadas, ‘Transformers’ se tornou um fenômeno global, cativando gerações por meio de filmes de sucesso, séries animadas, brinquedos, produtos de consumo e experiências de marca em todo o mundo", afirmou a Hasbro em comunicado ao veículo. "Agora, o público brasileiro terá a oportunidade de mergulhar neste universo épico por meio de uma atração permanente que combina design imersivo, tecnologia de ponta e ambientes temáticos."
Já os sócios da Dreams Entertainment Group, Gustavo Mandelli e Eduardo Sonda, afirmaram: “Realizar a primeira atração fixa de ‘Transformers’ no Brasil é um sonho. Este projeto reflete nossa dedicação em oferecer experiências de classe mundial e posiciona Gramado como um destino imperdível para fãs e famílias de ‘Transformers’”.
Esse novo passo com "Transformers" não é uma ação solitária da Hasbro fora dos EUA. A empresa de brinquedos, responsável por franquias como "Monopoly", "My Little Poney" e "Peppa Pig", está desenvolvendo uma empansão de sua marca na América Latina.
Recentemente, ela lançou uma churrascaria de "Monopoly" em San Pedro Garza García, no México. O jogo baseado no mercado imobiliário também tem uma edição “em tamanho real” atualmente em turnê mundial, com passagem em breve por São Paulo.
"A América Latina é um mercado de crescimento fundamental para nós, com um impulso incrível e grande interesse por entretenimento de alta qualidade", afirmou a Hasbro em nota à Variety.
"Da futura atração de ‘Transformers’ no Brasil a uma série de experiências dinâmicas de Monopoly no Brasil e no México, estamos construindo um portfólio robusto que transforma marcas adoradas em experiências imersivas e completas."
Além do mercado latino, a empresa também mira a China como praça para crescimento. Ela irá lançar o "Dreamland, Powered by Hasbro" em Bayfront Zhongshan, um parque temático com atrações de “Transformers”, “Peppa Pig” e “My Little Pony”.
“Em toda a Hasbro, estamos expandindo rapidamente nossa estratégia de Experiências Globais para trazer nossas marcas icônicas das prateleiras para o mundo real de maneiras ousadas e imersivas”, disse Matt Proulx, vice-presidente sênior de experiências globais, parcerias e música da Hasbro, à Variety.
A empresa brasileira Dreams Entertainment Group é a parceira da marca de brinquedos nessa empreitada.
Fundada em Gramado em julho de 1997, ela é responsável por diversas atrações turísticas na cidade como o "Museu do Automóvel - Hollywood Dream Cars", seu primeiro empreendimento. O museu tem mais de 30 exemplares de carros, das décadas de 1920 até 1960, conhecidos no cinema, além da maior coleção de Cadillacs da América Latina.
Em Gramado, a empresa também é dona do "Dreamland Museu de Cera", do "Vale dos Dinossauros", do "Jardim do Amor" e de outras propriedades. Fora da cidade, o grupo também está em Foz do Iguaçu onde tem o "Dreams Ice Bar", outra unidade do "Dreamland Museu de Cera" e do "Vale dos Dinossauros", o "Maravilhas do Mundo" e o "Eco Park Foz".
Fora da região Sul, o Dreams Entertainment Group também tem atrações em São Paulo. Na cidade de Campos do Jordão há unidades do "Vale dos Dinossauros" e do "Dreamland Museu de Cera", além de uma "Casa do Terror". Já em Olímpia, além do museu de cera e da atração temática de dinossauros, o grupo também tem sua maior unidade do "Dreams Ice Bar".