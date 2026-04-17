Globo confirma Tadeu Schmidt no BBB 26 após morte de Oscar

A TV Globo confirmou que o apresentador Tadeu Schmidt ficará à frente do BBB 26 nesta sexta-feira. Ficaram dúvidas se Tadeu teria condições em razão da morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador.

O maior jogador da história do basquete brasileiro e uma das maiores lendas do esporte mundial morreu nesta sexta, aos 68 anos.

A emissora falou que a abertura do reality deve ser marcada por uma homenagem especial. Tadeu deve iniciar o programa relembrando a trajetória de Oscar, num momento que promete muita emoção.

Tadeu Schmidt lamenta a morte do irmão Oscar: 'Minha maior referência'

O apresentador Tadeu Schmidt se manifestou nesta sexta-feira, 17, sobre a morte de seu irmão, Oscar Schmidt. A declaração foi publicada em seu perfil no Instagram, rede social.

A família confirmou o falecimento do ex-jogador no mesmo dia. Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, após passar mal.

De acordo com as informações divulgadas, ele foi encaminhado para atendimento médico logo após o episódio. O ex-atleta chegou a ser levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), unidade próxima à sua residência em Alphaville.

O pronunciamento de Tadeu Schmidt

"Meu maior ídolo!

Minha maior referência!

Maior exemplo de dedicação e amor à profissão!

Que história incrível você escreveu, meu irmão!

Descanse em paz".