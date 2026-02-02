Após amizade no Quarto Branco, Chaiany e Gabi se estranham no BBB 26

O desentendimento entre Chaiany e Gabriela marcou a semana no Big Brother Brasil 26, intensificando um clima de tensão na casa e chamando a atenção do público. A disputa começou a partir de divergências sobre alianças e posicionamentos dentro do jogo.

Divergências pós-Quarto Branco

Até então alinhadas desde a fase do Quarto Branco, as duas participantes passaram a questionar, de forma direta, escolhas estratégicas feitas uma pela outra. Gabriela teria comentado que se sentia como uma segunda opção de voto na casa, e Chaiany rebateu que a sister já sabia disso.

Ela procurou apoio de colegas da casa sobre a "falta de consideração" de Chaiany e recebeu o conforto de alguns participantes, como Cowboy e Edilson.

Marcelo viu a cena e contou para Chaiany, que questionou o motivo da paulista chorar para outros brothers em vez de conversar com ela. A goiana ainda afirmou que se sentia sufocada pela postura da colega e criticou a forma como Gabriela vinha se comportando em relação às conversas e interações com outros participantes.

Chaiany, por sua vez, buscou aconselhamento com outros brothers após a conversa, sendo orientada a se impor e a esclarecer seus limites diante da situação.

A rivalidade ganhou camadas extras quando Gabriela comentou a aproximação de Chaiany com outros jogadores que já haviam tido conflitos com ela, sugerindo que a amiga teria “comprado um lado” no jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.