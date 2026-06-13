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Fase de grupos copa 2026

Copa supera Dia dos Namorados e domina buscas dos brasileiros antes da estreia da Seleção

Levantamento da Bites mostra que o Mundial já lidera as conversas digitais no país, com 1,5 milhão de menções nas redes

Copa do Mundo: torneio teve quase cinco vezes mais menções que o Dia dos Namorados antes da estreia do Brasil (Imagem gerada por IA/EXAME)

Copa do Mundo: torneio teve quase cinco vezes mais menções que o Dia dos Namorados antes da estreia do Brasil (Imagem gerada por IA/EXAME)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 13h16.

O brasileiro finalmente entrou no clima da Copa do Mundo de 2026. Horas antes da estreia da Seleção Brasileira neste sábado, 13, o torneio já domina as buscas no Google e as conversas nas redes sociais.

Segundo um levantamento da Bites, consultoria em inteligência de dados, o interesse dos brasileiros pelo Mundial superou até o Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira, 12.

Na quinta e na sexta-feira, quatro dos cinco termos mais buscados no Google no Brasil estavam relacionados à competição, principalmente aos jogos disputados ao longo da semana. A única exceção foi o Dia dos Namorados, que apareceu em segundo lugar no ranking, com mais de 500 mil pesquisas.

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Ao todo, termos ligados ao torneio acumularam cerca de 1,5 milhão de menções em ambientes digitais, incluindo sites, blogs, X, Bluesky e páginas no Instagram e Facebook. No mesmo período, o Dia dos Namorados registrou 327 mil publicações. Na prática, a Copa gerou quase cinco vezes mais menções do que a data comemorativa, segundo a consultoria.

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Copa domina as conversas nas redes sociais

O predomínio do torneio também se refletiu nas redes sociais. Entre os 50 posts com maior engajamento no X (antigo Twitter) nos últimos dois dias, 30 tratavam da Copa do Mundo.

De acordo com a Bites, uma das principais narrativas observadas nas publicações envolve o interesse dos torcedores em acompanhar não apenas os jogos da Seleção Brasileira, mas também partidas de outras equipes ao longo do torneio.

Também ganharam espaço discussões sobre a realização da Copa nos Estados Unidos e publicações que elogiam a torcida mexicana.

 

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