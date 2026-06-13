Copa supera Dia dos Namorados e domina buscas dos brasileiros antes da estreia da Seleção

O brasileiro finalmente entrou no clima da Copa do Mundo de 2026. Horas antes da estreia da Seleção Brasileira neste sábado, 13, o torneio já domina as buscas no Google e as conversas nas redes sociais.

Segundo um levantamento da Bites, consultoria em inteligência de dados, o interesse dos brasileiros pelo Mundial superou até o Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira, 12.

Na quinta e na sexta-feira, quatro dos cinco termos mais buscados no Google no Brasil estavam relacionados à competição, principalmente aos jogos disputados ao longo da semana. A única exceção foi o Dia dos Namorados, que apareceu em segundo lugar no ranking, com mais de 500 mil pesquisas.

Ao todo, termos ligados ao torneio acumularam cerca de 1,5 milhão de menções em ambientes digitais, incluindo sites, blogs, X, Bluesky e páginas no Instagram e Facebook. No mesmo período, o Dia dos Namorados registrou 327 mil publicações. Na prática, a Copa gerou quase cinco vezes mais menções do que a data comemorativa, segundo a consultoria.

Copa domina as conversas nas redes sociais

O predomínio do torneio também se refletiu nas redes sociais. Entre os 50 posts com maior engajamento no X (antigo Twitter) nos últimos dois dias, 30 tratavam da Copa do Mundo.

“se o Brasil for eliminado eu nem assisto mais a Copa” eu vendo o Irã eliminar os EUA dentro da casa deles: pic.twitter.com/7G99tY1LJJ — História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 11, 2026

De acordo com a Bites, uma das principais narrativas observadas nas publicações envolve o interesse dos torcedores em acompanhar não apenas os jogos da Seleção Brasileira, mas também partidas de outras equipes ao longo do torneio.

"quem liga pros outros jogos? quero saber do brasil" 16h mexico x africa do sul eu: pic.twitter.com/WFUNI8oI9t — SACOXA (@sacoritiba) June 11, 2026

Também ganharam espaço discussões sobre a realização da Copa nos Estados Unidos e publicações que elogiam a torcida mexicana.