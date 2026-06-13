Irã descarta que acordo com EUA será assinado nesta final de semana

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou neste sábado, 13, que o memorando de entendimento com os Estados Unidos não será assinado neste domingo, 14, ao contrário do que anunciou o Paquistão, país que faz a mediação entre os dois países em conflito.

“Devemos esperar para conhecer a data exata da assinatura do memorando de entendimento. Embora não venha a ser amanhã, não se pode descartar que ocorra nos próximos dias”, disse Baghaei à agência iraniana "Irna".

Ele enfatizou que o texto discutido “não é um acordo final” entre Irã e EUA, mas “um entendimento que esboça o marco geral da disputa e estabelece que a guerra terminará”.

Baghaei também explicou que a questão nuclear será deixada para mais adiante e será discutida “em um período de 60 dias”.

Paquistão diz que acordo está perto de ser assinado

Pouco antes, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, havia anunciado que o acordo estava previsto e que a assinatura eletrônica ocorreria nas próximas 24 horas.

“Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Con a provável finalização prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo de paz imediatamente depois, seguida de conversas técnicas na próxima semana”, afirmou Sharif no X (ex-Twitter).

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira à noite que o acordo conta com duas partes: a primeira faz referência à liberação de ativos iranianos bloqueados no exterior, à suspensão dos bloqueios de EUA e Irã no estreito de Ormuz e ao fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo a do Líbano, e a segunda parte aborda a questão nuclear.