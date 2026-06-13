Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã descarta que acordo com EUA será assinado nesta final de semana

Declaração vai contra anúncio feito pelo governo do Paquistão, que havia dito que assinatura eletrônica ocorreria nas próximas 24 horas

Guerra: Irã diz que não deve assinar acordo com os Estados Unidos neste final de semana (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Guerra: Irã diz que não deve assinar acordo com os Estados Unidos neste final de semana (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 13 de junho de 2026 às 13h42.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou neste sábado, 13, que o memorando de entendimento com os Estados Unidos não será assinado neste domingo, 14, ao contrário do que anunciou o Paquistão, país que faz a mediação entre os dois países em conflito.

“Devemos esperar para conhecer a data exata da assinatura do memorando de entendimento. Embora não venha a ser amanhã, não se pode descartar que ocorra nos próximos dias”, disse Baghaei à agência iraniana "Irna".

Ele enfatizou que o texto discutido “não é um acordo final” entre Irã e EUA, mas “um entendimento que esboça o marco geral da disputa e estabelece que a guerra terminará”.

Baghaei também explicou que a questão nuclear será deixada para mais adiante e será discutida “em um período de 60 dias”.

Paquistão diz que acordo está perto de ser assinado

Pouco antes, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, havia anunciado que o acordo estava previsto e que a assinatura eletrônica ocorreria nas próximas 24 horas.

“Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Con a provável finalização prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo de paz imediatamente depois, seguida de conversas técnicas na próxima semana”, afirmou Sharif no X (ex-Twitter).

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira à noite que o acordo conta com duas partes: a primeira faz referência à liberação de ativos iranianos bloqueados no exterior, à suspensão dos bloqueios de EUA e Irã no estreito de Ormuz e ao fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo a do Líbano, e a segunda parte aborda a questão nuclear. 

Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)Paquistão

Mais de Mundo

A crise que fez o governo Trump mandar a Anthropic 'desligar' seus sistemas de IA

Em Bangladesh, fãs do Brasil e da Argentina vivem rivalidade nas ruas

Nome de Trump é removido da fachada do Kennedy Center após decisão judicial nos EUA

EUA divulgam vídeo de operação que matou líder do Tren de Aragua na Venezuela

Mais na Exame

Mundo

A crise que fez o governo Trump mandar a Anthropic 'desligar' seus sistemas de IA

Esporte

Copa supera Dia dos Namorados e domina buscas dos brasileiros antes da estreia da Seleção

Um conteúdo Bússola

Da NR-1 à Copa: como liderar a favor do desempenho 

BTG Insights

BTG Pactual aposta na ampliação de programa de fidelidade e usuários podem comprar pontos pelo app