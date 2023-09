'Oppenheimer' supera 'Bohemian Rhapsody' como maior biografia em bilheteria

Dois meses após sua estreia, "Oppenheimer" continua dando o que falar, desta vez, por se tornar a maior cinebiografia de todos os tempos em cartaz.

Dirigido por Christopher Nolan, o longa arrecadou US$ 992 milhões em bilheterias ao redor do mundo, batendo o recorde de "Bohemian Rhapsody", até então na liderança na categoria, com US$ 910 milhões.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Por outro lado, a vantagem é diferente em relação ao custo de produção. Em "Oppenheimer", a Universal Pictures teve um orçamento de aproximadamente US$ 100 milhões. No entanto, a cinebiografia de Freddie Mercury foi duas vezes mais barato, em torno de US$ 55 milhões.

"Oppenheimer" é considerado o maior filme da carreira do diretor Christopher Nolan nas bilheterias dos Estados Unidos, desconsiderando a trilogia "Batman".

A história da bomba atômica

O filme retrata a história do físico J. Robert Oppenheimer, que liderou uma equipe de cientistas em um projeto secreto para o desenvolvimento da primeira bomba atômica dos EUA, durante os momentos finais da Segunda Guerra Mundial.

O longa é estrelado por Cillian Murphy e conta também com Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.