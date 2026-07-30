'Homem-Aranha: Um Novo Dia' entra no Top 3 de vendas da Ingresso.com

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" entrou para o Top 3 dos filmes mais vendidos de 2026 na Ingresso.com após apenas 24 horas de exibição.

Segundo a plataforma de venda de ingressos, o longa ficou atrás apenas de "O Diabo Veste Prada 2" e "Michael", superando títulos como "Toy Story 5" e "A Odisseia".

Além do desempenho nas vendas, o novo filme estrelado por Tom Holland registrou a maior pré-venda dos últimos cinco anos na Ingresso.com. O único lançamento que teve resultado superior foi o filme da mesma franquia, "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em 2021.

De acordo com a empresa, o desempenho já era esperado diante da mobilização dos fãs. O primeiro trailer do longa ultrapassou 1 bilhão de visualizações, tornando-se o mais assistido da história entre trailers de filmes.

"O desempenho das vendas confirma o desejo do público de vivenciar o próximo capítulo da saga na melhor experiência possível, dentro das salas de cinema", afirmou Mauro Gonzalez, diretor de Negócios da Ingresso.com.

Nova fase de Peter Parker

O novo filme se passa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Na trama, Peter Parker vive completamente sozinho depois de apagar voluntariamente sua existência da memória das pessoas que ama.

Enquanto tenta proteger Nova York em tempo integral, o herói enfrenta uma nova ameaça e passa por mudanças físicas que colocam sua própria sobrevivência em risco.

Os ingressos para "Homem-Aranha: Um Novo Dia" estão disponíveis no site e no aplicativo da Ingresso.com, que reúne sessões de diferentes redes de cinema em todo o país.