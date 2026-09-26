5 lugares para conhecer em Laranjeiras

Laranjeiras é o mais novo bairro carioca a figurar na tradicional lista da Time Out que elege os bairros mais legais do mundo. Atualizado anualmente, o ranking leva em consideração critérios como gastronomia, vida noturna, comércio local e qualidade de vida, e funciona como um guia de lugares descolados, especialmente para turistas.

Ao todo, a lista traz 40 bairros. Laranjeiras aparece na 17ª posição. Já a República, em São Paulo, ficou na 25ª posição. No ano passado, a Time Out destacou a Barra Funda (SP) no terceiro lugar do ranking, enquanto Botafogo (RJ) ficou em 29º.

Entre ruas arborizadas, bares tradicionais e novos endereços gastronômicos, Laranjeiras reúne opções para diferentes momentos do dia, de um almoço sem pressa a uma noite de jazz.

Para quem quer conhecer o bairro além dos cartões-postais, EXAME Casual selecionou cinco endereços para colocar no roteiro, com opções para comer, beber e passar algumas horas.

Pressa

Inaugurado em 2025, o Pressa representa uma das faces mais contemporâneas da gastronomia de Laranjeiras. O restaurante, que também é um pouco café e um pouco bar, aposta na cozinha autoral em um ambiente informal e aconchegante. Poucas mesas e um balcão ocupam o interior da casinha, e os lugares na calçada são disputados do brunch à noite de drinks e conversa. No cardápio, sanduíches, massas, bolinhos, sobremesas, vinhos, drinks e cafés. Entre os três sabores fixos de sanduíches, não deixe de experimentar a sobrepaleta de porco no pão brioche.

Armazém Cardosão

Se o Pressa representa uma Laranjeiras mais recente, o Armazém Cardosão ajuda a contar a história boêmia do bairro. O bar é um dos endereços que aparecem quando se fala na vida noturna da região e mantém a atmosfera informal típica dos botecos cariocas. A programação musical é o ponto alto da experiência, com destaque para o Jazz do Cardosão, que acontece toda terça-feira, das 18h às 21h.

Nizza Rotisseria

Comer bem em Laranjeiras também significa ir ao Nizza, endereço que combina o formato de rotisseria com uma proposta gastronômica inspirada na cozinha francesa. O ratatouille é um dos destaques da casa, que entra no roteiro para quem gosta de descobrir lugares com identidade própria, especialmente em passeios em que comer é parte importante da experiência.

Novo Mercado São José

Inaugurado originalmente em 1944 e tombado como Patrimônio Municipal em 1994, o Mercado São José ficou fechado por sete anos depois de uma disputa judicial. Em 2023, a Prefeitura do Rio comprou o imóvel e o terreno vizinho por R$ 3 milhões e estruturou uma concessão para recuperar o espaço.

A revitalização foi feita a partir de um modelo que combinou poder público e investimento privado. A reforma preservou elementos históricos, como a fonte interna e a imagem de São José, mas acrescentou um prédio anexo, áreas de convivência e um terraço.

Reaberto em 2025, o Novo Mercado São José passou a reunir pequenos produtores, restaurantes, bares e marcas gastronômicas em um mesmo endereço. Entre as operações estão Brewteco, Absurda, Hoba, Basta Pastifício, Locanda e Tito Orgânicos.

Mas o destaque vai para o Cura Bar, no terraço. Além do espaço a céu aberto, o restaurante traz uma leitura contemporânea do botequim carioca, com petiscos para compartilhar, pratos mais substanciosos e drinks autorais.

Maya Café

Mais antigo na paisagem gastronômica do bairro, o Maya Café é uma opção para quem quer conhecer uma Laranjeiras "antes do hype". A casa reúne café, almoço, brunch, sanduíches, doces e outras opções para uma pausa mais demorada. Entre os pedidos estão sanduíches artesanais, tortas e bolos, além de opções para diferentes momentos do dia.