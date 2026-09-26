Esporte

2x1: São Paulo vence o Corinthians no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino

Tricolor vence na Neo Química Arena e impõe primeira derrota do Corinthians no estádio; decisão será no Morumbis

São Paulo venceu a primeira partida da final do Brasileirão Feminino 2026 (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

São Paulo venceu a primeira partida da final do Brasileirão Feminino 2026 (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 19h09.

Última atualização em 26 de setembro de 2026 às 19h20.

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Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado, 26, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. O time tricolor saiu atrás, virou o jogo e venceu o alvinegro por 2 a 1.

Gabi Zanotti abriu o placar para o time da casa, mas Giovanna Crivelari e Isa Guimarães marcaram para o Tricolor, que agora leva a vantagem para a partida decisiva.

O resultado também encerra um tabu do Corinthians em seu estádio. Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o time feminino não havia perdido uma partida no local. O São Paulo se tornou o primeiro visitante a derrotar as Brabas no estádio.

A equipe corintiana começou melhor e abriu o placar no primeiro tempo com Gabi Zanotti. O São Paulo reagiu ainda na etapa inicial e empatou com Giovanna Crivelari. No segundo tempo, Isa Guimarães marcou o gol da virada e garantiu ao Tricolor a vitória no primeiro dos dois jogos da decisão.

Reedição da final de 2024

A decisão deste ano repete a final de 2024, quando o Corinthians venceu os dois jogos, com vitórias por 3 a 1 no Morumbis e 2 a 0 na Neo Química Arena, pelo placar agregado de 5 a 1.

A decisão agora muda de endereço. Depois de vencer fora de casa e quebrar a invencibilidade do Corinthians na Neo Química Arena, o São Paulo volta a campo diante de sua torcida com a vantagem no placar agregado. Com a vitória no primeiro jogo, agora o tricolor precisa apenas de um empate no jogo de volta para conquistar o título.

A próxima partida acontece no sábado, 3 de outubro, às 16h30, no Morumbis.

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