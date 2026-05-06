Michael Jackson retorna às paradas globais com força de cinebiografia

Dezessete anos após sua morte, Michael Jackson voltou ao centro da cultura pop. O motivo não é um álbum inédito nem um remix viral, mas o impacto direto de “Michael”, cinebiografia que transformou o catálogo do cantor em fenômeno de streaming e recolocou o artista no topo das paradas globais.

O efeito cinema no streaming

De acordo com a plataforma de monitoramento Kworb, responsável pelo Global Digital Artist Ranking, Michael Jackson lidera o ranking de maio de 2026. O levantamento mede o desempenho acumulado de artistas nas principais plataformas de streaming ao redor do mundo.

Jackson aparece na ponta com cerca de 11 mil pontos, abrindo larga vantagem sobre Justin Bieber, segundo colocado com 5 mil. Na sequência, o BTS ocupa a terceira posição com pouco mais de 4 mil pontos.

A liderança é ainda mais expressiva quando se observa o desempenho por plataforma. Michael Jackson ocupa o primeiro lugar em Apple Music, iTunes, YouTube, Shazam e Deezer, ficando atrás apenas de Justin Bieber no Spotify.

Cantor atinge novos feitos no Spotify

Impulsionado pelo desempenho do longa nos cinemas, Michael entrou pela primeira vez no Top 10 global de artistas mais ouvidos do Spotify. O movimento foi puxado por “Billie Jean”, que atingiu novo pico global com 3,76 milhões de reproduções em um único dia, seguida por “Beat It”, com 2,85 milhões, e “Smooth Criminal”, que também reapareceu entre as mais tocadas do mundo.

O avanço não ficou restrito a um hit nostálgico. Faixas como “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “They Don’t Care About Us”, “Rock With You”, “Thriller” e “Human Nature” também voltaram a circular com força, num movimento raro em que o catálogo inteiro de um artista morto há quase duas décadas é redescoberto em escala global.

No Brasil, o reflexo foi semelhante. “Billie Jean” e “Beat It” entraram no Top 100 nacional do Spotify, enquanto “Smooth Criminal” apareceu entre as 200 mais ouvidas do país.

Filme é um sucesso nos cinemas

O sucesso nas plataformas acompanha o desempenho comercial do longa. “Michael” estreou quebrando recordes de bilheteria para uma cinebiografia musical e ultrapassou US$ 217 milhões globalmente logo na largada, consolidando o filme como um catalisador de audiência e consumo.