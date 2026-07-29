'Homem-Aranha: Um Novo Dia' conquista os fãs nas primeiras sessões; veja as reações

'Um Novo Dia': Primeiras sessões do novo filme de Tom Holland renderam elogios ao tom da história, às cenas de ação e à evolução do herói (Reprodução / Marvel Studios)
Freelancer
Publicado em 29 de julho de 2026 às 19h37.
As primeiras sessões de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já começaram a movimentar as redes sociais. A nova aventura de Peter Parker chegou aos cinemas nesta quarta-feira, 29, cercada de expectativa e, pelo que mostram as reações iniciais, conquistou quem esperava uma nova fase para o personagem interpretado por Tom Holland.
Entre elogios ao roteiro, ao desenvolvimento do protagonista e ao clima que remete às histórias clássicas do Homem-Aranha, muitos espectadores apontam que o longa entrega exatamente o tipo de aventura que esperavam após os acontecimentos de "Sem Volta Para Casa".
Grande parte das publicações destaca que "Um Novo Dia" recupera elementos tradicionais do personagem, acompanhando um Peter Parker mais independente e enfrentando desafios próprios da vida de herói nas ruas de Nova York.
O retorno desse clima mais "pé no chão" aparece como um dos pontos mais comemorados pelos fãs, que enxergam o filme como um novo começo para a franquia estrelada por Tom Holland.
As primeiras reações no X refletem o entusiasmo de quem saiu das sessões. O escritor e influenciador Affonso Solano publicou que, se todos os filmes de super-heróis fossem como "Um Novo Dia" (sem pontas soltas no roteiro), podcasts nerds não teriam mais debates e nem criariam teorias.
Assisti Homem-Aranha: Um Novo Dia.
Se todo filme de super-herói fosse assim, todos os podcasts nerds cessariam de existir.
— Affonso Solano (@affonsosolano) July 29, 2026
Já outro usuário definiu o longa como o "melhor que já vi em muito tempo".
melhor filme de herói que eu vi em muito, muito, muito tempo.
homem aranha e sua melancolia tradicional são sempre um prato cheio pic.twitter.com/XYvaVEHAGR
— lc (@Lucaxz13) July 29, 2026
Já o perfil @Gaby_6350 no X ilustrou, com um vídeo, a sensação após terminar o filme e quase ter "infartado".
A sensação de sair da sala de cinema depois de ver Homem Aranha um novo dia e quase infartar duas vezespic.twitter.com/Ko13Pch30d
— Gaby ✪⸆⸉❤️🔥 (@Gaby_6350) July 29, 2026
O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.
Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.
"Dramático, frenético, um tanto quanto bagunçado, mas nunca desprovido do que fez os heróis da Marvel serem um sucesso nos cinemas: uma história sobre pessoas especiais com problemas comuns, que nunca perde de vista o poder do herói (e não do vilão) como catalizador da transformação. Enfim com o holofote só para si, esse é um Homem-Aranha pelo qual vale a pena torcer e acompanhar", publicou Thiago Romariz do Omelete.
"A jovem Sadie Sink prova por que é o nome mais promissor do elenco de 'Stranger Things' – e uma baita adição ao Universo Marvel em geral", relatou Cesar Soto, do g1.
Simplesmente ENCANTADO com todas as reviews de Homem Aranha elogiando a performance da Sadie Sink e a maioria dizendo que ela rouba a cena no filme vamos aceitando essa princesa pic.twitter.com/pOZZ3Yadpi
— O Gui 🍐! marvete temporário (@Birdsofpera) July 28, 2026
"Mesmo colocando o herói para enfrentar uma porção de ameaças, "Um Novo Dia" é uma aventura que fala essencialmente sobre solidão e a incômoda sensação de estar sozinho no mundo. Criado na década de 1960 por Stan Lee e Steve Ditko, o "Homem-Aranha"virou o ícone-mor da Marvel porque conseguiu dialogar em nível pessoal com seus leitores. É aí que mora o grande acerto desse filme", escreveu Pedro Sobreiro, do CinePOP.