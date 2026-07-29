'Homem-Aranha: Um Novo Dia' conquista os fãs nas primeiras sessões; veja as reações

As primeiras sessões de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" já começaram a movimentar as redes sociais. A nova aventura de Peter Parker chegou aos cinemas nesta quarta-feira, 29, cercada de expectativa e, pelo que mostram as reações iniciais, conquistou quem esperava uma nova fase para o personagem interpretado por Tom Holland.

Entre elogios ao roteiro, ao desenvolvimento do protagonista e ao clima que remete às histórias clássicas do Homem-Aranha, muitos espectadores apontam que o longa entrega exatamente o tipo de aventura que esperavam após os acontecimentos de "Sem Volta Para Casa".

Público celebra a nova direção da franquia

Grande parte das publicações destaca que "Um Novo Dia" recupera elementos tradicionais do personagem, acompanhando um Peter Parker mais independente e enfrentando desafios próprios da vida de herói nas ruas de Nova York.

O retorno desse clima mais "pé no chão" aparece como um dos pontos mais comemorados pelos fãs, que enxergam o filme como um novo começo para a franquia estrelada por Tom Holland.

As primeiras reações no X refletem o entusiasmo de quem saiu das sessões. O escritor e influenciador Affonso Solano publicou que, se todos os filmes de super-heróis fossem como "Um Novo Dia" (sem pontas soltas no roteiro), podcasts nerds não teriam mais debates e nem criariam teorias.

Assisti Homem-Aranha: Um Novo Dia. Se todo filme de super-herói fosse assim, todos os podcasts nerds cessariam de existir. — Affonso Solano (@affonsosolano) July 29, 2026

Já outro usuário definiu o longa como o "melhor que já vi em muito tempo".

melhor filme de herói que eu vi em muito, muito, muito tempo. homem aranha e sua melancolia tradicional são sempre um prato cheio pic.twitter.com/XYvaVEHAGR — lc (@Lucaxz13) July 29, 2026

Já o perfil @Gaby_6350 no X ilustrou, com um vídeo, a sensação após terminar o filme e quase ter "infartado".

A sensação de sair da sala de cinema depois de ver Homem Aranha um novo dia e quase infartar duas vezespic.twitter.com/Ko13Pch30d — Gaby ✪⸆⸉❤️‍🔥 (@Gaby_6350) July 29, 2026

Filme é elogiado pela crítica

O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.

Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.

"Dramático, frenético, um tanto quanto bagunçado, mas nunca desprovido do que fez os heróis da Marvel serem um sucesso nos cinemas: uma história sobre pessoas especiais com problemas comuns, que nunca perde de vista o poder do herói (e não do vilão) como catalizador da transformação. Enfim com o holofote só para si, esse é um Homem-Aranha pelo qual vale a pena torcer e acompanhar", publicou Thiago Romariz do Omelete.

"A jovem Sadie Sink prova por que é o nome mais promissor do elenco de 'Stranger Things' – e uma baita adição ao Universo Marvel em geral", relatou Cesar Soto, do g1.

Simplesmente ENCANTADO com todas as reviews de Homem Aranha elogiando a performance da Sadie Sink e a maioria dizendo que ela rouba a cena no filme vamos aceitando essa princesa pic.twitter.com/pOZZ3Yadpi — O Gui 🍐! marvete temporário (@Birdsofpera) July 28, 2026

"Mesmo colocando o herói para enfrentar uma porção de ameaças, "Um Novo Dia" é uma aventura que fala essencialmente sobre solidão e a incômoda sensação de estar sozinho no mundo. Criado na década de 1960 por Stan Lee e Steve Ditko, o "Homem-Aranha"virou o ícone-mor da Marvel porque conseguiu dialogar em nível pessoal com seus leitores. É aí que mora o grande acerto desse filme", escreveu Pedro Sobreiro, do CinePOP.