J.K. Simmons revela por que nunca encontrou Tom Holland em 'Homem-Aranha'

Hollywood costuma reunir grandes astros no mesmo elenco, mas isso nem sempre significa encontros nos bastidores. J.K. Simmons revelou que jamais conheceu Tom Holland, apesar de ambos integrarem o elenco de dois filmes do "Homem-Aranha" no Universo Cinematográfico Marvel.

Um encontro que nunca aconteceu

Durante participação no podcast "Happy Sad Confused", Simmons contou que nunca esteve frente a frente com o intérprete de Peter Parker. "Eu nunca conheci Tom Holland. Pelo que dizem, ele é um cara adorável", afirmou o ator.

A revelação chamou atenção porque Simmons reprisou o papel de J. Jonah Jameson em "Homem-Aranha: Longe de Casa (2019)" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)", ambos estrelados por Holland. Mesmo assim, suas participações aconteceram em cenas gravadas de forma independente, sem a presença do protagonista.

O retorno de J. Jonah Jameson

Simmons explicou que sua volta ao personagem aconteceu de maneira rápida. Segundo ele, a participação foi definida pouco antes das filmagens, com uma produção enxuta voltada para a cena que introduziu novamente o editor-chefe do Clarim Diário no MCU.

O ator também relembrou a disputa pelo papel no primeiro Homem-Aranha, lançado em 2002. Embora já tivesse trabalhado com o diretor Sam Raimi, ele precisou passar por testes porque o estúdio ainda tinha dúvidas sobre a escalação. A escolha acabou se tornando uma das interpretações mais marcantes da história das adaptações da Marvel.

Nos últimos meses, fãs passaram a especular sobre uma possível participação de Simmons em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O ator, porém, afirmou que não faz parte do elenco do novo longa, encerrando os rumores que circulavam nas redes sociais.

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Tudo sobre 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O elenco também traz de volta Jacob Batalon como Ned e Zendaya como MJ. Entre as novidades, Sadie Sink, de "Stranger Things", integra a produção como uma personagem ainda mantida em segredo, embora rumores apontem que ela possa interpretar a mutante Jean Grey.

Outro reforço confirmado é Jon Bernthal, que fará sua estreia nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel como o Justiceiro. Mark Ruffalo também está de volta como Bruce Banner e viverá, pela primeira vez no MCU, a versão do Hulk Cinza, conhecida por sua força ampliada e personalidade mais agressiva.

O longa começa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021)". Peter Parker leva uma vida solitária depois de apagar voluntariamente sua existência da memória das pessoas que ama.

Enquanto protege uma Nova York que já não reconhece sua identidade, ele assume a rotina de um Homem-Aranha em tempo integral. Com o aumento das ameaças, Peter passa por uma transformação física inesperada, ao mesmo tempo em que uma sequência de crimes o coloca diante de um dos adversários mais poderosos de sua trajetória.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" estreia nos cinemas em 29 de julho de 2026.