'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' celebra 10 anos em cartaz e quebra recorde

Nesta quinta-feira, 30, "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" comemora 10 anos no Palace Theatre de Londres. O marco cimenta sua posição como a peça teatral em duas partes há mais tempo em cartaz na história moderna do West End, em Londres.

Produzida por Sonia Friedman Productions, Colin Callender e Harry Potter Theatrical Productions, a peça já foi vista por mais de 2,5 milhões de pessoas desde a sua abertura em 2016.

Com mais de 1.762 performances realizadas, a produção soma mais de 8.300 horas no palco e já teve 276 atores no elenco.

Sucesso global

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" já atingiu mais de 14 milhões de pessoas ao redor do mundo. Além de cinco produções em Londres, a peça já foi realizada nos Estados Unidos, Japão e Holanda.

A produção também já possui um recorde de 60 prêmios, incluindo nove Laurence Olivier Awards, o maior número já concedido a uma peça, e seis Tony Awards.

O Palace Theatre de Londres recebe a versão original de duas partes até o dia 20 de setembro. Uma nova versão de apenas uma parte começa a partir do dia 9 de outubro.

Harry Potter completa 25 anos

Em 2026, "Harry Potter e a Pedra Filosofal" comemora 25 anos de seu lançamento. Para celebrar, a Warner Bros se uniu com a HBO Max para criar momentos mágicos para os fãs ao redor do mundo.

Entre as atividades planejadas estão uma reestreia nos cinemas com duração de uma semana, eventos ao vivo para fãs em quatro regiões do mundo e novos trechos da próxima série original da HBO.

Grande parte das celebrações ocorrerá ao redor do evento anual "Volta a Hogwarts", que ocorre em 1º de setembro. A data foi escolhida em alusão ao dia em que os alunos tradicionalmente retornam à escola em "Harry Potter".

A nova série da HBO Max de Harry Potter terá seu primeiro episódio lançado no Natal de 2026.