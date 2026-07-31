'The Walking Dead' permanece na Netflix por mais cinco anos após renovação bilionária

O universo de "The Walking Dead" continuará firme e forte na Netflix. A plataforma renovou seu acordo de licenciamento com a AMC Global Media em um contrato de cinco anos avaliado em US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) assegurando a permanência de uma das maiores franquias da televisão em seu catálogo.

De acordo com o Deadline, a renovação envolve um modelo de coexclusividade entre a Netflix e a AMC, permitindo que as produções permaneçam disponíveis em ambas as plataformas em diferentes mercados. O acordo reforça o valor comercial da franquia, que segue atraindo audiência mais de 15 anos após sua estreia.

O que está incluído no acordo?

O pacote contempla a série original "The Walking Dead", além dos derivados "Fear the Walking Dead", "The Walking Dead: Daryl Dixon", "The Walking Dead: Dead City", "The Walking Dead: The Ones Who Live", "The Walking Dead: World Beyond" e "Tales of The Walking Dead". Ao todo, são 371 episódios disponíveis dentro da parceria.

O contrato também amplia a distribuição da franquia em mercados internacionais, incluindo países como Reino Unido, Itália, Austrália e Nova Zelândia, com previsão de expansão para outros territórios, segundo o Deadline.

Estratégia para uma marca duradoura

De acordo com o portal, a decisão da Netflix reflete o desempenho consistente da franquia em seu catálogo. Mesmo com o encerramento da série principal em 2022, o universo continua gerando interesse por meio de seus derivados, impulsionando maratonas e atraindo novos espectadores.

O futuro da franquia

A estreia de "The Walking Dead" aconteceu no Halloween de 2010 e deu início a uma trajetória de 11 temporadas que transformou a série em um dos ativos mais valiosos da AMC Global Media. Na época, ainda conhecida como Rainbow Media e recém-separada da Cablevision após sua oferta pública inicial, a empresa encontrou na produção um dos principais pilares de crescimento de sua história.

Para a Netflix, a renovação chega em um momento de atenção do mercado ao desempenho de seu catálogo. Embora parte das produções originais registre queda de audiência após a temporada de estreia, a plataforma mantém uma posição dominante no streaming graças à baixa taxa de cancelamento de assinantes e à capacidade de impulsionar títulos já lançados, de acordo com o Deadline.

"O público descobriu e se apaixonou por 'The Walking Dead' na Netflix por quase 15 anos, e a série continua atraindo novos fãs", afirmou Lori Conkling, vice-presidente de licenciamento da Netflix. "Estamos animados com a parceria com a AMC Global Media para ampliar ainda mais o acesso à série para um público global e reunir todo o universo de 'The Walking Dead' na Netflix", completou.