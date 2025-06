De volta ao mundo bruxo: Tom Felton volta a interpretar Draco Malfoy em ‘Harry Potter’ na Broadway

O loiro mais famoso do universo de Harry Potter, Draco Malfoy, voltará a ser interpretado por Tom Felton, que deu vida ao personagem na adaptação original dos livros entre 2001 e 2011.

A partir de novembro, o ator volta ao universo bruxo através da peça da Broadway 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada', durante uma temporada limitada até março de 2026. A estreia de Tom na Broadway marca seu retorno ao personagem 15 anos após o último filme da saga: Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte II.

Em uma publicação no Instagram, o ator fez o anúncio e comemorou a possibilidade de interpretar Malfoy novamente — agora adulto e com um filho.

"Participar dos filmes de Harry Potter foi uma das maiores honras da minha vida. Entrar nessa produção será um momento de ciclo completo para mim, porque quando eu começar a atuar em Cursed Child neste outono, estarei exatamente com a idade que Draco tem na peça. É surreal voltar a viver esse personagem - e claro, com o icônico cabelo loiro platinado - e estou empolgado por poder continuar sua história e compartilhá-la com a maior comunidade de fãs do mundo" escreveu Felton pela rede social.

A peça acontece 19 anos após o fim da guerra bruxa e conta a história dos filhos de Harry, Rony e Hermione em Hogwarts.

Os produtores do espetáculo, Sonia Friedman e Colin Callender, afirmaram que Draco deixou uma marca inesquecível nos fãs de Harry Potter e que o retorno de Felton oferece aos fãs uma chance única de revê-lo.

“Este momento é poderoso em muitos níveis. Tom voltar a Hogwarts conecta gerações de fãs e traz nova vida a uma história querida", afirmaram em nota conjunta.

Em uma crítica pelo The New York Times, Alexis Soloski escreveu que, após a pandemia de Covid forçar o fechamento do teatro, o espetáculo voltou em versão mais curta e ágil. A peça, segundo ela, continuava “afiada como um diamante na encenação e deslumbrante na imaginação visual, tão mágica quanto qualquer feitiço ou poção”.

Desde o fim dos filmes de Harry Potter, Felton atuou em Planeta dos Macacos: A Origem e Manual de Caça a Monstros. Em 2022, lançou sua autobiografia, Beyond the Wand, e estreou no West End com a peça 2:22 A Ghost Story.