Show da Xuxa: veja horário, como chegar e possível setlist desta sexta-feira

Xuxa Meneghel: artista irá encerrar turnê de despedida no Maracanã em dezembro (Reprodução/Redes Sociais/@xuxameneghel)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de julho de 2026 às 10h00.
Xuxa Meneghel retorna ao palco do Nubank Parque para a última noite da turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" em São Paulo. O primeiro show aconteceu no último sábado, 25.
Com uma estrutura grandiosa e mais de 20 músicas na setlist, a apresentação tem como objetivo revisitar lembranças de diferentes momentos da carreira da Xuxa, incluindo desde o "Xou da Xuxa" até o "Planeta Xuxa" e alguns de seus sucessos do cinema, como "Lua de Cristal".
A apresentação de Xuxa está marcada para começar às 20 horas, e os portões serão abertos para o público às 16h. A turnê não possui um show de abertura.
O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda as Linha 3 -Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.
A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.
Os ingressos para a apresentação da turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" em São Paulo, nesta sexta-feira, 31, estão esgotados.
• 'Doce Mel'
• 'O Xou da Xuxa Começou'
• 'Xuxa Lelê'
• 'Abecedário da Xuxa'
• 'Viver' / 'Quem Sabe Um Dia' / 'Planeta Terra' / 'O Boto Rosa'
• 'Nosso Canto de Paz'
• 'Pinel por Você'
• 'Coração Criança' (Acapella)
• 'Xuxaxé'
• 'Tô de Bem com a Vida'
• 'Cinco Patinhos'
• 'Txu Txutxucão' / 'Ele é o Txutxucão' / 'Vem Dançar com o Txutxucão' / 'Dançando com o Txutxucão'
• 'Estátua'
• 'Cabeça, Ombro, Joelho e Pé'
• 'Soco, Bate, Vira'
• 'Dança da Xuxa' (Remix)
• 'Parabéns da Xuxa' (Acapella)
• 'É de Chocolate'
• 'A Vida é Uma Festa'
• 'Eu Tô Feliz'
• 'Fada Madrinha (É Tão Bom)' (com as Paquitas)
• 'Sonho de Verão' (com as Paquitas)
• 'Trocando Energia' (com as Paquitas)
• 'Pra Sempre Paquitas' (com as Paquitas)
• 'Planeta Xuxa'
• 'Libera Geral'
• 'Giro do Planeta' (Intro)
• 'Marquei um X'
• 'Dinda ou Dindinha'
• 'Tindolelê'
• 'Arco-Íris' (Remix)
• 'Arco-Íris'
• 'Lua de Cristal'
• 'Ilariê' (com elementos de 'Ilarié' e versão em inglês)
• 'Doce Mel' (Instrumental)
• 'Beijinho, Beijinho'