Show da Xuxa: veja horário, como chegar e possível setlist desta sexta-feira

Xuxa Meneghel retorna ao palco do Nubank Parque para a última noite da turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" em São Paulo. O primeiro show aconteceu no último sábado, 25.

Com uma estrutura grandiosa e mais de 20 músicas na setlist, a apresentação tem como objetivo revisitar lembranças de diferentes momentos da carreira da Xuxa, incluindo desde o "Xou da Xuxa" até o "Planeta Xuxa" e alguns de seus sucessos do cinema, como "Lua de Cristal".

Que horas começa o show?

A apresentação de Xuxa está marcada para começar às 20 horas, e os portões serão abertos para o público às 16h. A turnê não possui um show de abertura.

Como chegar?

O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda as Linha 3 -Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.

A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para a apresentação da turnê "XUXA - O Último Vôo da Nave" em São Paulo, nesta sexta-feira, 31, estão esgotados.

Confira a possível setlist do show:

Bloco 1

• 'Doce Mel'

• 'O Xou da Xuxa Começou'

• 'Xuxa Lelê'

• 'Abecedário da Xuxa'

Bloco 2

• 'Viver' / 'Quem Sabe Um Dia' / 'Planeta Terra' / 'O Boto Rosa'

• 'Nosso Canto de Paz'

• 'Pinel por Você'

• 'Coração Criança' (Acapella)

• 'Xuxaxé'

• 'Tô de Bem com a Vida'

Bloco 3

• 'Cinco Patinhos'

• 'Txu Txutxucão' / 'Ele é o Txutxucão' / 'Vem Dançar com o Txutxucão' / 'Dançando com o Txutxucão'

• 'Estátua'

• 'Cabeça, Ombro, Joelho e Pé'

• 'Soco, Bate, Vira'

• 'Dança da Xuxa' (Remix)

• 'Parabéns da Xuxa' (Acapella)

Bloco 4

• 'É de Chocolate'

• 'A Vida é Uma Festa'

• 'Eu Tô Feliz'

• 'Fada Madrinha (É Tão Bom)' (com as Paquitas)

• 'Sonho de Verão' (com as Paquitas)

• 'Trocando Energia' (com as Paquitas)

• 'Pra Sempre Paquitas' (com as Paquitas)

Bloco 5

• 'Planeta Xuxa'

• 'Libera Geral'

• 'Giro do Planeta' (Intro)

• 'Marquei um X'

• 'Dinda ou Dindinha'

• 'Tindolelê'

Bloco 6

• 'Arco-Íris' (Remix)

• 'Arco-Íris'

• 'Lua de Cristal'

• 'Ilariê' (com elementos de 'Ilarié' e versão em inglês)

• 'Doce Mel' (Instrumental)

• 'Beijinho, Beijinho'