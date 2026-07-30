Sobre o que é 'Wild Sing', novo filme coreano da Netflix?

'Wild Sing': filme é estrelado por Gang Dong-won, Um Tae-goo e Park Ji-hyun (Divulgação/Netflix)
Repórter
Publicado em 30 de julho de 2026 às 21h21.
O novo filme coreano "Wild Sing" acaba de chegar à Netflix. A comédia acompanha três ex-astros do K-pop que se reencontram duas décadas após um escândalo provocar o fim repentino do grupo.
Estrelado por Gang Dong-won, Um Tae-goo e Park Ji-hyun, o longa mistura música, nostalgia e conflitos pessoais enquanto o trio tenta preparar uma apresentação especial e recuperar o espaço perdido.
A trama acompanha o Triangle, um grupo misto de dança com três integrantes que dominou as paradas musicais no início dos anos 2000.
A trajetória de sucesso foi interrompida de uma hora para outra por um escândalo. Vinte anos depois, uma proposta para reunir o trio e realizar uma nova apresentação leva os antigos integrantes de volta ao mesmo caminho.
Antes de subirem novamente ao palco, porém, eles precisam enfrentar duas décadas de ressentimentos, escolhas ruins e problemas acumulados desde a separação.
Hyun-woo, interpretado por Gang Dong-won, era o líder do grupo. Duas décadas depois, ele trabalha como apresentador de transmissões de sobrevivência e recebe a oportunidade de procurar os antigos companheiros.
Sang-gu, vivido por Um Tae-goo, era o rapper do Triangle e está endividado após uma tentativa frustrada de seguir carreira solo.
Já Do-mi, personagem de Park Ji-hyun, era o centro do grupo e deixou a música para viver como nora de uma família chaebol, nome dado às dinastias empresariais da Coreia do Sul.
Sim. A produção recria diferentes fases do K-pop e acompanha a transformação visual e musical do grupo ao longo de duas épocas.
O repertório fictício do Triangle teve participação de colaboradores da JYP Entertainment, como Shim Eun-ji, que trabalhou com TWICE, SHINee, IU e ITZY, e KASS, ligado a artistas como NMIXX, GOT7 e ITZY.
A coreografia ficou a cargo de Yang Wook, da Nana Company. O videoclipe em estilo retrô da música de estreia do grupo, "Love Is", ultrapassou 2,8 milhões de visualizações no YouTube antes do lançamento do filme.
O elenco principal reúne:
Choi Seong-gon é um antigo rival do Triangle, conhecido como o "Príncipe das Baladas".
"Wild Sing" é dirigido por Son Jae-gon, responsável por produções como "My Scary Girl" e "Secret Zoo".
O filme tem 1 hora e 49 minutos de duração e classificação indicativa de 14 anos.