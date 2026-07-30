Sobre o que é 'Wild Sing', novo filme coreano da Netflix?

O novo filme coreano "Wild Sing" acaba de chegar à Netflix. A comédia acompanha três ex-astros do K-pop que se reencontram duas décadas após um escândalo provocar o fim repentino do grupo.

Estrelado por Gang Dong-won, Um Tae-goo e Park Ji-hyun, o longa mistura música, nostalgia e conflitos pessoais enquanto o trio tenta preparar uma apresentação especial e recuperar o espaço perdido.

Sobre o que é 'Wild Sing'?

A trama acompanha o Triangle, um grupo misto de dança com três integrantes que dominou as paradas musicais no início dos anos 2000.

A trajetória de sucesso foi interrompida de uma hora para outra por um escândalo. Vinte anos depois, uma proposta para reunir o trio e realizar uma nova apresentação leva os antigos integrantes de volta ao mesmo caminho.

Antes de subirem novamente ao palco, porém, eles precisam enfrentar duas décadas de ressentimentos, escolhas ruins e problemas acumulados desde a separação.

Quem são os integrantes do Triangle?

Hyun-woo, interpretado por Gang Dong-won, era o líder do grupo. Duas décadas depois, ele trabalha como apresentador de transmissões de sobrevivência e recebe a oportunidade de procurar os antigos companheiros.

Sang-gu, vivido por Um Tae-goo, era o rapper do Triangle e está endividado após uma tentativa frustrada de seguir carreira solo.

Já Do-mi, personagem de Park Ji-hyun, era o centro do grupo e deixou a música para viver como nora de uma família chaebol, nome dado às dinastias empresariais da Coreia do Sul.

O filme é inspirado no K-pop dos anos 2000?

Sim. A produção recria diferentes fases do K-pop e acompanha a transformação visual e musical do grupo ao longo de duas épocas.

O repertório fictício do Triangle teve participação de colaboradores da JYP Entertainment, como Shim Eun-ji, que trabalhou com TWICE, SHINee, IU e ITZY, e KASS, ligado a artistas como NMIXX, GOT7 e ITZY.

A coreografia ficou a cargo de Yang Wook, da Nana Company. O videoclipe em estilo retrô da música de estreia do grupo, "Love Is", ultrapassou 2,8 milhões de visualizações no YouTube antes do lançamento do filme.

Quem está no elenco de 'Wild Sing'?

O elenco principal reúne:

Gang Dong-won como Hyun-woo;

Um Tae-goo como Sang-gu;

Park Ji-hyun como Do-mi;

Oh Jung-se como Choi Seong-gon.

Choi Seong-gon é um antigo rival do Triangle, conhecido como o "Príncipe das Baladas".

Quem dirige o filme?

"Wild Sing" é dirigido por Son Jae-gon, responsável por produções como "My Scary Girl" e "Secret Zoo".

Quanto tempo dura 'Wild Sing'?

O filme tem 1 hora e 49 minutos de duração e classificação indicativa de 14 anos.