'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' estreia no Brasil em 2025; saiba mais sobre o espetáculo

A peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” chegará ao Brasil em 2025, marcando sua estreia na América Latina. Ainda sem datas oficiais confirmadas, o espetáculo está atualmente em cartaz na Broadway, em Nova York.

Escrita por Jack Thorne, a peça expande a história do universo mágico que conquistou gerações. O enredo apresenta os desafios enfrentados por uma nova geração de bruxos, combinando o passado e o futuro em um confronto épico. Tudo isso é enriquecido por efeitos mágicos e ilusionistas de última geração, prometendo encantar o público.

Desde sua estreia em 2016, mais de 11 milhões de ingressos foram vendidos em produções realizadas ao redor do mundo. Além de Nova York, o espetáculo está em cartaz em Londres, Hamburgo, Tóquio e em turnê pelos Estados Unidos, com uma produção lançada em Chicago em 2024.

Considerada a peça nova mais premiada da história do teatro, “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” acumula 24 prêmios no Reino Unido e 25 nos Estados Unidos, incluindo seis Tony Awards, entre eles o de Melhor Peça.

A partir desta segunda-feira, 16, os fãs podem acessar o site oficial para acompanhar novidades sobre a produção no Brasil. Além disso, as redes sociais da peça estão divulgando informações sobre audições para o elenco local.

Sinopse

É hora de acreditar em magia novamente. Quando Albus, o teimoso filho de Harry Potter, faz amizade com o filho de seu maior rival, Draco Malfoy, uma jornada incrível começa para todos eles – com o poder de mudar o passado e o futuro para sempre. Prepare-se para uma corrida alucinante através do tempo, feitiços espetaculares e uma batalha épica, tudo trazido à vida com a magia teatral mais impressionante já vista no palco.