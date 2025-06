Coreia do Sul faz história na Broadway com vitória inédita no Tony Awards

O musical “Maybe Happy Ending” conquistou o prêmio de melhor musical na 78ª edição do Tony Awards, se tornando a primeira produção original da Coreia do Sul a receber a principal honraria da Broadway. A cerimônia aconteceu no domingo no Radio City Music Hall, em Nova York.

Criado por Hue Park e o compositor Will Aronson, o espetáculo inovador foi o grande destaque da noite, com seis prêmios em dez indicações. Entre os troféus estão melhor direção, melhor roteiro, melhor trilha original, melhor ator principal e melhor cenário.

O sucesso do musical reflete a crescente influência do conteúdo cultural sul-coreano no cenário mundial. Nos últimos anos, o cinema e a televisão do país ganharam espaço com marcos como “Parasita”, de Bong Joon-ho, vencedor de múltiplos Oscars, e a série “Round 6”, da Netflix, que se tornou a produção mais assistida da plataforma e levou vários Emmys.

“Maybe Happy Ending” estreou em Seul em 2016 e rapidamente conquistou o público local, com várias temporadas.

Em novembro do ano passado, a produção estreou na Broadway discretamente, mas ganhou força com críticas positivas e o boca a boca, tornando-se um sucesso de público.

A trama acompanha dois robôs assistentes ultrapassados, Oliver e Claire, que desenvolvem uma conexão enquanto vivem em uma Seul futurista.

A vitória do musical marca um momento histórico para a Coreia do Sul na Broadway e reforça a consolidação do país como potência cultural global.