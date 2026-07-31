Você sabe conversar com uma inteligência artificial? A maioria dos profissionais ainda não sabe

A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia restrita a especialistas. Hoje, ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude fazem parte da rotina de profissionais de diferentes áreas. No entanto, usar essas plataformas não significa saber extrair seu potencial.

Quer ir além do uso básico da IA? O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul + EXAME reúne conceitos, aplicações práticas e estratégias para profissionais que desejam utilizar a tecnologia de forma mais eficiente. O programa está disponível por R$ 37.

Segundo pesquisadores da Microsoft e da Universidade Carnegie Mellon, a qualidade dos resultados gerados por sistemas de IA depende, em grande parte, da qualidade das instruções fornecidas pelos usuários.

Em outras palavras, conversar bem com uma inteligência artificial tornou-se uma habilidade relevante no ambiente de trabalho.

Conversar com uma inteligência artificial é mais do que fazer perguntas

Embora muitas pessoas utilizem IA diariamente, ainda é comum tratar essas ferramentas como mecanismos de busca.

Em vez de simplesmente fazer uma pergunta, os modelos de linguagem funcionam melhor quando recebem contexto, objetivo e informações suficientes para compreender a tarefa.

Por exemplo, pedir "faça uma apresentação sobre vendas" costuma gerar um resultado genérico. Já informar o público, o objetivo, o tempo disponível e o nível de conhecimento esperado tende a produzir um conteúdo muito mais útil.

Essa forma de interação com a inteligência artificial é conhecida como engenharia de prompts, área que reúne técnicas para estruturar instruções capazes de melhorar as respostas produzidas pela inteligência artificial.

Os erros que impedem a IA de entregar boas respostas

Falta de contexto

Um dos erros mais frequentes é fornecer poucas informações. A IA utiliza o contexto enviado pelo usuário para construir a resposta. Quanto mais detalhes relevantes, maior a chance de gerar um resultado adequado.

Pedidos genéricos

Solicitações muito amplas costumam produzir respostas superficiais. Definir formato, público, tom de voz e objetivo ajuda a reduzir ambiguidades.

Não revisar as respostas

Mesmo modelos avançados podem apresentar erros ou informações imprecisas. Por isso, especialistas recomendam utilizar a IA como apoio à tomada de decisão, e não como fonte única de informação.

Quem deseja desenvolver essas habilidades de forma estruturada pode conhecer o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul + EXAME. O conteúdo aborda fundamentos da IA, aplicações em negócios e boas práticas de uso da tecnologia por apenas R$ 37.

Como melhorar a comunicação com a inteligência artificial

Especialistas recomendam algumas práticas simples para obter melhores resultados:

explicar claramente o objetivo da tarefa;

informar quem é o público;

definir o formato esperado da resposta;

fornecer exemplos quando possível;

revisar e ajustar as respostas geradas.

Na prática, conversar com uma IA funciona como orientar um novo integrante da equipe. Quanto mais claras forem as instruções, maiores as chances de receber um resultado útil.

A habilidade que tende a permanecer mesmo com novas ferramentas

As plataformas de inteligência artificial evoluem rapidamente. Novos modelos são lançados com frequência e recursos mudam em poucos meses.

Apesar disso, a capacidade de estruturar problemas, organizar informações e formular boas instruções tende a permanecer relevante independentemente da ferramenta utilizada.

Esse conjunto de competências permite que profissionais adaptem seus conhecimentos a diferentes sistemas de IA.

O próximo passo para quem usa IA no trabalho

Utilizar inteligência artificial deixou de significar apenas conhecer uma ferramenta específica.

O diferencial está em compreender como orientar a tecnologia, interpretar seus resultados e identificar seus limites.

Desenvolver essa habilidade pode aumentar a produtividade, apoiar decisões e melhorar a qualidade das entregas em diferentes áreas profissionais.

Em um cenário de rápida evolução tecnológica, aprender a conversar com a inteligência artificial passou a ser uma competência prática para quem deseja acompanhar as mudanças do mercado.

Se você quer aprofundar esse conhecimento, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul + EXAME oferece uma formação voltada para aplicações práticas da IA em negócios, carreira e produtividade. O programa pode ser acessado por R$ 37.