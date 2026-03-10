Atriz de 'Bridgerton' diz que não voltaria à época de 'Harry Potter'

A atriz Katie Leung, conhecida por interpretar Cho Chang na franquia “Harry Potter”, afirmou que não gostaria de voltar ao período em que participou das filmagens da saga. Segundo ela, a experiência aconteceu em um momento em que ainda era muito jovem e facilmente influenciada pela opinião das pessoas.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a atriz explicou que, na época, ainda estava tentando entender quem era e lidava com muitas expectativas externas. Hoje, afirma se sentir em uma fase mais madura da carreira, o que mudou sua relação com o trabalho.

Leung comentou que atualmente consegue se concentrar melhor em seus papéis e está mais segura profissionalmente. Por isso, embora não considere que tenha tido uma experiência negativa em “Harry Potter”, acredita que prefere o momento atual da sua vida.

Atualmente, Leung integra o elenco da série "Bridgerton", onde interpreta Lady Araminta Gun.

Atriz estreou em 'Harry Potter' em 2005

Katie Leung estreou no cinema em 2005, no filme "Harry Potter e o Cálice de Fogo", quarto longa da saga baseada nos livros de J. K. Rowling.

Na história, sua personagem Cho Chang foi apresentada como interesse amoroso de Harry Potter. A atriz continuou aparecendo em outros títulos da franquia, incluindo:

"Harry Potter e a Ordem da Fênix”,

“Harry Potter e o Enigma do Príncipe”,

“Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1”,

“Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2”.

Em entrevista anterior à revista Variety, Leung contou que aquele foi seu primeiro trabalho como atriz. Ela disse que, de repente, se viu em um grande set de filmagem cercada por dezenas de câmeras e centenas de pessoas, enquanto ainda tentava entender sua própria identidade.

Conselhos para a nova adaptação de “Harry Potter”

Durante a entrevista, Leung também comentou sobre a nova adaptação de “Harry Potter” para a TV, que está sendo desenvolvida pela HBO. Questionada sobre possíveis atores que venham a interpretar Cho Chang na série, a atriz disse acreditar que o mais importante é que cada intérprete seja fiel a si mesmo.

Segundo a artista, quem assumir o papel deve tentar não se deixar influenciar pelas opiniões externas e valorizar suas próprias qualidades.

Racismo e críticas online

Em entrevistas recentes, Leung também relembrou as críticas e comentários racistas que enfrentou quando foi escalada para a franquia.

Ela contou ao The Guardian que, ainda jovem, costumava pesquisar o próprio nome na internet e acabava se deparando com mensagens negativas. A atriz afirmou que essa experiência acabou influenciando sua personalidade na época, deixando-a mais cautelosa ao falar em público.

Apesar disso, Leung afirmou que hoje vê o período com mais distância e entende melhor como lidar com a exposição e as pressões da indústria do entretenimento.