Quem criou o Dia dos Pais? Conheça a origem da data celebrada em agosto no Brasil

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto no Brasil, mas nem sempre foi celebrado nessa data. A tradição brasileira começou em 1953, por iniciativa do publicitário Sylvio Bhering, e tinha como objetivo homenagear os pais e impulsionar o comércio no início do segundo semestre.

Apesar disso, a ideia de dedicar um dia aos pais é muito mais antiga. Segundo registros históricos, uma das primeiras homenagens conhecidas ocorreu há cerca de 4 mil anos, na antiga Babilônia.

A criação do Dia dos Pais no Brasil

A primeira comemoração oficial aconteceu em 16 de agosto de 1953, data escolhida por coincidir com o Dia de São Joaquim, considerado pela tradição católica o pai de Maria e avô de Jesus.

A iniciativa partiu de Sylvio Bhering, então diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. Na época, a campanha foi divulgada como o "Dia do Papai" e buscava criar uma celebração semelhante ao Dia das Mães.

Segundo registros publicados pelo jornal, a proposta surgiu em resposta a pedidos de leitores que desejavam uma data dedicada aos pais.

Segundo reportagem do g1, com o sucesso da campanha, a comemoração se espalhou pelo país. Posteriormente, a data foi transferida para o segundo domingo de agosto, seguindo o modelo do Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A mudança também favoreceu os encontros familiares aos domingos e ajudou a fortalecer o comércio.

A origem da homenagem aos pais é ainda mais antiga

Embora o Dia dos Pais brasileiro tenha surgido nos anos 1950, uma das referências mais antigas à celebração da paternidade remonta à Babilônia, há cerca de 4 mil anos.

Segundo a tradição, Elmesu, filho do rei Nabucodonosor, teria moldado uma placa de argila em homenagem ao pai, considerada uma das primeiras manifestações conhecidas dedicadas à figura paterna.

Segundo o g1, outra origem bastante difundida está nos Estados Unidos. Em 1909, Sonora Smart Dodd propôs a criação de uma data para homenagear seu pai, William Jackson Smart, veterano da Guerra Civil Americana que criou sozinho os filhos após ficar viúvo.

A iniciativa deu origem à comemoração norte-americana, celebrada no terceiro domingo de junho.

Por que o Dia dos Pais é comemorado em datas diferentes?

Não existe uma data única para o Dia dos Pais no mundo. No Brasil, a celebração ocorre no segundo domingo de agosto. Já países como Estados Unidos, França e Chile comemoram a data no terceiro domingo de junho.

Em Portugal, Espanha e Itália, a homenagem acontece em 19 de março, dia dedicado a São José pela tradição cristã.

Já na Alemanha, a comemoração é realizada 39 dias após a Páscoa, seguindo um calendário próprio.