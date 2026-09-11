Halsey no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Halsey chega ao Rock in Rio 2026 neste domingo, 13 de setembro, com um repertório capaz de atravessar diferentes fases de sua carreira. A cantora será uma das atrações principais do Palco Mundo, com apresentação marcada para 21h35, antes do encerramento do festival com Twenty One Pilots.

Qual será o setlist de Halsey no Rock in Rio?

Embora o setlist oficial do show no Rio ainda não tenha sido divulgado, uma apresentação recente da artista oferece uma boa pista sobre o que o público pode encontrar na Cidade do Rock.

No Rock for People, realizado em junho na República Tcheca, Halsey apresentou um repertório de 16 músicas e combinou diferentes períodos da carreira da cantora. "If I Can't Have Love, I Want Power" foi o álbum mais representado, com seis faixas, enquanto "BADLANDS" apareceu com quatro músicas.

Considerando o setlist do Rock for People e a estrutura recente da turnê, o provável setlist para o show no Rio é:

"I am not a woman, I'm a god"

"Nightmare"

"Castle"

"Easier than Lying"

"Dog Years"

"You should be sad"

"honey"

"You Asked for This"

"Colors"

"The Lighthouse"

"Without Me"

"Experiment on Me"

"Hurricane"

"Lie"

"Gasoline"

"Lonely is the Muse"

Quem se apresenta no último dia do Rock in Rio?

O último dia do Rock in Rio conta com uma programação que reúne nomes do pop, rock e música brasileira em diferentes palcos da Cidade do Rock.

No Palco Mundo, a programação começa com o NEXZ, às 16h40. Na sequência, Lola Young se apresenta às 18h50, Ivete Sangalo sobe ao palco às 20h15 e Halsey aparece às 21h35.

O encerramento do festival fica por conta do Twenty One Pilots, que começa seu show às 00h05 e fecha a edição de 2026 do Rock in Rio.

No Palco Sunset, o último dia começa às 15h50, com Carol Biazin convidando Joyce Alane. Às 18h05, é a vez de Joelma, que recebe Viviane Batidão para a apresentação. Mais tarde, às 20h20, Marina Sena sobe ao palco ao lado de Céu. Encerrando a programação do espaço, Zara Larsson se apresenta às 22h55.

Ainda há ingressos disponíveis para domingo, 13?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%, e Comfort Zone, também nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%.