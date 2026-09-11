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Halsey no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Cantora se apresenta no Palco Mundo neste domingo, 13, e deve levar ao festival um repertório que atravessa diferentes fases da carreira

Halsey: repertório apresentado recentemente na Europa dá pistas sobre as músicas que a cantora pode trazer para o Rock in Rio (Reprodução / @iamhalsey/Instagram)

Halsey: repertório apresentado recentemente na Europa dá pistas sobre as músicas que a cantora pode trazer para o Rock in Rio (Reprodução / @iamhalsey/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13h58.

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Halsey chega ao Rock in Rio 2026 neste domingo, 13 de setembro, com um repertório capaz de atravessar diferentes fases de sua carreira. A cantora será uma das atrações principais do Palco Mundo, com apresentação marcada para 21h35, antes do encerramento do festival com Twenty One Pilots.

Qual será o setlist de Halsey no Rock in Rio?

Embora o setlist oficial do show no Rio ainda não tenha sido divulgado, uma apresentação recente da artista oferece uma boa pista sobre o que o público pode encontrar na Cidade do Rock.

No Rock for People, realizado em junho na República Tcheca, Halsey apresentou um repertório de 16 músicas e combinou diferentes períodos da carreira da cantora. "If I Can't Have Love, I Want Power" foi o álbum mais representado, com seis faixas, enquanto "BADLANDS" apareceu com quatro músicas.

Considerando o setlist do Rock for People e a estrutura recente da turnê, o provável setlist para o show no Rio é:

  • "I am not a woman, I'm a god"
  • "Nightmare"
  • "Castle"
  • "Easier than Lying"
  • "Dog Years"
  • "You should be sad"
  • "honey"
  • "You Asked for This"
  • "Colors"
  • "The Lighthouse"
  • "Without Me"
  • "Experiment on Me"
  • "Hurricane"
  • "Lie"
  • "Gasoline"
  • "Lonely is the Muse"

Quem se apresenta no último dia do Rock in Rio?

O último dia do Rock in Rio conta com uma programação que reúne nomes do pop, rock e música brasileira em diferentes palcos da Cidade do Rock.

No Palco Mundo, a programação começa com o NEXZ, às 16h40. Na sequência, Lola Young se apresenta às 18h50, Ivete Sangalo sobe ao palco às 20h15 e Halsey aparece às 21h35.

O encerramento do festival fica por conta do Twenty One Pilots, que começa seu show às 00h05 e fecha a edição de 2026 do Rock in Rio.

No Palco Sunset, o último dia começa às 15h50, com Carol Biazin convidando Joyce Alane. Às 18h05, é a vez de Joelma, que recebe Viviane Batidão para a apresentação. Mais tarde, às 20h20, Marina Sena sobe ao palco ao lado de Céu. Encerrando a programação do espaço, Zara Larsson se apresenta às 22h55.

Ainda há ingressos disponíveis para domingo, 13?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%, e Comfort Zone, também nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%.

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