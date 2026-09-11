Quem é o NEXZ? Conheça o grupo que abre o dia do K-pop no Rock in Rio 2026

O NEXZ chega ao Rock in Rio 2026 diante de um momento histórico para o K-pop. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, o grupo abre o Palco Mundo às 16h40, dando início ao primeiro dia da história do festival dedicado inteiramente ao gênero.

Depois dele, Hwasa se apresenta às 19h, Alok ocupa o palco às 21h20 e o Stray Kids encerra a noite à 00h05.

Para o NEXZ, a apresentação também representa a estreia no Brasil. O grupo formado por Tomoya, Yu, Haru, So Geon, Seita, Hyui e Yuki chega ao país pouco mais de dois anos depois de seu debut.

Quem é o NEXZ?

O NEXZ é um boy group formado pela JYP Entertainment. O grupo nasceu do "Nizi Project Season 2", reality desenvolvido pela JYP Entertainment em parceria com a Sony Music. A segunda temporada do projeto buscou formar um novo grupo masculino voltado principalmente ao mercado japonês.

O nome NEXZ vem de "Next Z(G)eneration", uma referência à ideia de representar uma nova geração de artistas. A formação final reúne sete integrantes: Tomoya, Yu, Haru, So Geon, Seita, Hyui e Yuki.

Quando o grupo estreou?

O NEXZ fez sua estreia oficial em maio de 2024 com o single álbum coreano "Ride the Vibe".

Ainda naquele ano, o grupo ampliou sua atuação no Japão com "Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving" e realizou uma série de showcases pelo país. A primeira turnê passou por diferentes cidades japonesas e reuniu cerca de 40 mil pessoas, com ingressos esgotados.

Desde então, a discografia ganhou novos capítulos. Entre os lançamentos estão "NALLINA", "O-RLY?", "Beat-Boxer", "Mmchk" e o mais recente miniálbum, "SAUCIN'", que chegou às plataformas em 24 de agosto de 2026, poucas semanas antes da apresentação no Rock in Rio.

O trabalho reúne seis faixas: "LOCO", "SAUCIN'", "APPETITE", "UPGRADE", "20 NOW" e "ALIENS".

O lançamento mostra uma fase de amadurecimento do grupo, que começou a carreira com integrantes muito jovens e vem construindo sua identidade musical a cada novo projeto.

NEXZ e Stray Kids têm uma conexão curiosa

A relação entre os dois grupos vai além do fato de dividirem o Palco Mundo nesta sexta-feira. Tanto o NEXZ quanto o Stray Kids fazem parte da JYP Entertainment.

A conexão também aparece na origem do NEXZ. Integrantes do 3RACHA, unidade de produção e rap do Stray Kids, participaram da avaliação dos candidatos durante o "Nizi Project Season 2".

Primeira vez do NEXZ no Brasil

A passagem pelo Rock in Rio marca a estreia do NEXZ em território brasileiro. Para o grupo, o festival também representa uma oportunidade de apresentar sua música para uma audiência que ainda está conhecendo sua trajetória.

A expectativa foi demonstrada pelos próprios integrantes durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, em março deste ano. Tomoya contou estar nervoso com a apresentação, enquanto Yuki destacou o Rock in Rio entre os acontecimentos que mais aguardava para 2026.

▶️ | NEXZ LIVE 260329 – Durante a live de hoje, #TOMOYA mencionou sobre como se sente em relação ao ROCK IN RIO! 🦦: Há muitas coisas pra esse ano que estou realmente ansioso.

🐧: Também tem o festival do Rock in Rio no Brasil.

🐻‍❄️: É inacreditável...

🐾: Mal posso esperar!

🐧:… pic.twitter.com/0ZD5HH923H — NEXZ BRASIL (@NEXZBRA) March 29, 2026

Qual deve ser o setlist do NEXZ no Rock in Rio 2026

A apresentação do NEXZ no Rock in Rio 2026 deve seguir uma estrutura semelhante à adotada pelo grupo no show realizado nesta quarta-feira, 9, em Bogotá, na Colômbia.

A partir desse repertório, estas são as músicas que podem aparecer no show do Rock in Rio: