Quem é o NEXZ? Conheça o grupo que abre o dia do K-pop no Rock in Rio 2026

NEXZ: grupo japonês da JYP Entertainment estreou em 2024 e chega à Cidade do Rock com seis lançamentos na discografia (Divulgação/ JYP Entertainment)
Freelancer
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08h28.
O NEXZ chega ao Rock in Rio 2026 diante de um momento histórico para o K-pop. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, o grupo abre o Palco Mundo às 16h40, dando início ao primeiro dia da história do festival dedicado inteiramente ao gênero.
Depois dele, Hwasa se apresenta às 19h, Alok ocupa o palco às 21h20 e o Stray Kids encerra a noite à 00h05.
Para o NEXZ, a apresentação também representa a estreia no Brasil. O grupo formado por Tomoya, Yu, Haru, So Geon, Seita, Hyui e Yuki chega ao país pouco mais de dois anos depois de seu debut.
O NEXZ é um boy group formado pela JYP Entertainment. O grupo nasceu do "Nizi Project Season 2", reality desenvolvido pela JYP Entertainment em parceria com a Sony Music. A segunda temporada do projeto buscou formar um novo grupo masculino voltado principalmente ao mercado japonês.
O nome NEXZ vem de "Next Z(G)eneration", uma referência à ideia de representar uma nova geração de artistas. A formação final reúne sete integrantes: Tomoya, Yu, Haru, So Geon, Seita, Hyui e Yuki.
O NEXZ fez sua estreia oficial em maio de 2024 com o single álbum coreano "Ride the Vibe".
Ainda naquele ano, o grupo ampliou sua atuação no Japão com "Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving" e realizou uma série de showcases pelo país. A primeira turnê passou por diferentes cidades japonesas e reuniu cerca de 40 mil pessoas, com ingressos esgotados.
Desde então, a discografia ganhou novos capítulos. Entre os lançamentos estão "NALLINA", "O-RLY?", "Beat-Boxer", "Mmchk" e o mais recente miniálbum, "SAUCIN'", que chegou às plataformas em 24 de agosto de 2026, poucas semanas antes da apresentação no Rock in Rio.
O trabalho reúne seis faixas: "LOCO", "SAUCIN'", "APPETITE", "UPGRADE", "20 NOW" e "ALIENS".
O lançamento mostra uma fase de amadurecimento do grupo, que começou a carreira com integrantes muito jovens e vem construindo sua identidade musical a cada novo projeto.
A relação entre os dois grupos vai além do fato de dividirem o Palco Mundo nesta sexta-feira. Tanto o NEXZ quanto o Stray Kids fazem parte da JYP Entertainment.
A conexão também aparece na origem do NEXZ. Integrantes do 3RACHA, unidade de produção e rap do Stray Kids, participaram da avaliação dos candidatos durante o "Nizi Project Season 2".
A passagem pelo Rock in Rio marca a estreia do NEXZ em território brasileiro. Para o grupo, o festival também representa uma oportunidade de apresentar sua música para uma audiência que ainda está conhecendo sua trajetória.
A expectativa foi demonstrada pelos próprios integrantes durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, em março deste ano. Tomoya contou estar nervoso com a apresentação, enquanto Yuki destacou o Rock in Rio entre os acontecimentos que mais aguardava para 2026.
▶️ | NEXZ LIVE 260329 – Durante a live de hoje, #TOMOYA mencionou sobre como se sente em relação ao ROCK IN RIO!
🦦: Há muitas coisas pra esse ano que estou realmente ansioso.
🐧: Também tem o festival do Rock in Rio no Brasil.
🐻❄️: É inacreditável...
🐾: Mal posso esperar!
🐧:… pic.twitter.com/0ZD5HH923H
— NEXZ BRASIL (@NEXZBRA) March 29, 2026
A apresentação do NEXZ no Rock in Rio 2026 deve seguir uma estrutura semelhante à adotada pelo grupo no show realizado nesta quarta-feira, 9, em Bogotá, na Colômbia.
A partir desse repertório, estas são as músicas que podem aparecer no show do Rock in Rio: