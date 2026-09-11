Esporte
Fase de grupos copa 2026

Clube da Itália repassa bilhetes para fãs de 90 anos em dia de vitória por 4 a 1

Executivos cedem lugares de arquibancada para pessoas de 71 a 90 anos de idade em jogo de vitória por marca de 4 a 1 em torneio de Europa.

Estádio Giuseppe Sinigaglia recebe jogo de futebol em dia de vitória de torneio de Europa. (Wikipedia Commons) (Wikipedia Commons/Exame)

Estádio Giuseppe Sinigaglia recebe jogo de futebol em dia de vitória de torneio de Europa. (Wikipedia Commons) (Wikipedia Commons/Exame)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13h59.

Priorizar nos meus resultados Google

O Como estreou com autoridade na Liga dos Campeões da UEFA ao golear o RB Leipzig por 4 a 1, nesta quinta-feira, 10, no Estádio Giuseppe Sinigaglia. A partida marcou o primeiro jogo da história do clube na principal competição continental diante de sua torcida, em um estádio reformado às margens do Lago de Como para receber uma capacidade de 14 mil espectadores. A festa esportiva, no entanto, ganhou um tom ainda mais marcante nos bastidores graças a uma iniciativa da diretoria, detalhada em reportagem do portal The Athletic.

Ao perceber que muitos torcedores de longa data haviam ficado sem ingressos para o duelo histórico, o presidente Mirwan Suwarso abriu mão de sua cota pessoal de bilhetes. Outros executivos seguiram o exemplo, liberando mais de 40 entradas para os membros mais antigos da torcida. Entre os contemplados estão figuras folclóricas da arquibancada, como Gerardo Mandressi, conhecido como "Il Barba", de 70 anos, além de moradores do interior como Mario Pozzetti, de 90 anos, e Enrico Colombo, de 81, que receberam transporte organizado pelo clube até o estádio.

Desempenho dominante em campo e festa nas arquibancadas

Em campo, a equipe italiana correspondeu à atmosfera festiva com desempenho dominante diante do adversário alemão. Baturina abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, estabelecendo o ritmo da partida, e Douvikas ampliou aos 38 com finalização precisa. Na etapa final, Diao Diaoune marcou o terceiro aos 54 minutos, consolidando a vantagem dos mandantes em uma exibição de gala.

O RB Leipzig tentou a reação e diminuiu com Maksimovic aos 58 minutos, mas o Como manteve o controle tático da partida sem sobressaltos. Com 52% de posse de bola e forte intensidade ofensiva, a equipe sacramentou a goleada aos 90 minutos, quando Perrone balançou as redes e fechou o placar em 4 a 1. O resultado coroa o excelente início de temporada da equipe, que também acumula resultados expressivos no Campeonato Italiano, como as vitórias fora de casa sobre o Napoli por 2 a 1 e a goleada por 4 a 1 sobre o Genoa.

Acompanhe tudo sobre:EsportesChampions LeagueFutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

Trump critica troca 'insana' da NBA e pede: 'Refaçam o acordo!'

Por que liga de golfe pediu falência após gastar R$ 25 bilhões e qual o futuro do torneio

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

O que a saída de Casares significa para a crise no São Paulo

Mais na Exame

Pop

Halsey no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Esporte

Trump critica troca 'insana' da NBA e pede: 'Refaçam o acordo!'

Negócios

BTG Pay: BTG inicia operação de plataforma de pagamentos para empresas com cartão B2B e maquininha

Brasil

Paraná Pesquisas: Marina, Tebet e Derrite empatam na corrida ao Senado em São Paulo