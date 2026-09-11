Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia o 5º episódio de 'Lanternas' na HBO Max? Veja data e horário

Quinto episódio da temporada estreia neste domingo e dá sequência à investigação de Hal Jordan e John Stewart

'Lanternas': Novo capítulo da série da DC chega neste domingo, 13 de setembro, com lançamento simultâneo na HBO e HBO Max (John P. Johnson/HBO)

'Lanternas': Novo capítulo da série da DC chega neste domingo, 13 de setembro, com lançamento simultâneo na HBO e HBO Max (John P. Johnson/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13h36.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

Depois das revelações do quarto episódio, "Lanternas", série da DC, prepara um novo capítulo para aprofundar os conflitos entre Hal Jordan e John Stewart.

Que horas estreia o 5º episódio?

O novo episódio chega no próximo domingo, 13, às 22h, pelo horário de Brasília, na HBO e na HBO Max. O capítulo é intitulado "Lights Out" e é o antepenúltimo episódio da temporada.

O oitavo e último capítulo da temporada está previsto para 4 de outubro.

O que aconteceu no episódio anterior?

O quarto episódio, "The Weenie", levou Hal e John a uma nova descoberta durante a investigação sobre o misterioso Manhunter.

A identidade do personagem foi revelada, aumentando a tensão entre os dois Lanternas. O episódio também terminou com Hal tomando uma decisão que coloca a parceria entre os protagonistas em uma situação delicada.

A nova fase da investigação deve ganhar força no quinto capítulo, que tem como cenário central o caos crescente em Rushville.

Confira o teaser do episódio 4 de "Lanternas":

yt thumbnail

Calendário dos próximos episódios

Após a estreia do quinto capítulo, "Lanternas" seguirá com lançamentos semanais:

  • Episódio 5: 13 de setembro;
  • Episódio 6: 20 de setembro;
  • Episódio 7: 27 de setembro;
  • Episódio 8, final da temporada: 4 de outubro.

A série faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

Acompanhe tudo sobre:HBOSériesDC Comics

Mais de Pop

‘As Amigas do Clube’: veja sobre o que é o suspense de sete episódios da Netflix

Quando estreia 'Neagley', o spin-off de 'Reacher'?

Rock in Rio 2026: confira a programação do New Dance Order nesta sexta

'Slow Horses': quando estreia a nova temporada da série com Gary Oldman?

Mais na Exame

Brasil

Paraná Pesquisas: Marina, Tebet e Derrite empatam na corrida ao Senado em São Paulo

Pop

‘As Amigas do Clube’: veja sobre o que é o suspense de sete episódios da Netflix

Um conteúdo Bússola

Black Friday: metade dos brasileiros pretende usar IA para planejar compras

Ciência

Como os granizos se formam? Cidades em SP entram em alerta