Quando estreia o 5º episódio de 'Lanternas' na HBO Max? Veja data e horário

'Lanternas': Novo capítulo da série da DC chega neste domingo, 13 de setembro, com lançamento simultâneo na HBO e HBO Max (John P. Johnson/HBO)
Freelancer
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13h36.
Depois das revelações do quarto episódio, "Lanternas", série da DC, prepara um novo capítulo para aprofundar os conflitos entre Hal Jordan e John Stewart.
O novo episódio chega no próximo domingo, 13, às 22h, pelo horário de Brasília, na HBO e na HBO Max. O capítulo é intitulado "Lights Out" e é o antepenúltimo episódio da temporada.
O oitavo e último capítulo da temporada está previsto para 4 de outubro.
O quarto episódio, "The Weenie", levou Hal e John a uma nova descoberta durante a investigação sobre o misterioso Manhunter.
A identidade do personagem foi revelada, aumentando a tensão entre os dois Lanternas. O episódio também terminou com Hal tomando uma decisão que coloca a parceria entre os protagonistas em uma situação delicada.
A nova fase da investigação deve ganhar força no quinto capítulo, que tem como cenário central o caos crescente em Rushville.
Confira o teaser do episódio 4 de "Lanternas":
Após a estreia do quinto capítulo, "Lanternas" seguirá com lançamentos semanais:
Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".
A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.
Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.