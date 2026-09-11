Quando estreia o 5º episódio de 'Lanternas' na HBO Max? Veja data e horário

Depois das revelações do quarto episódio, "Lanternas", série da DC, prepara um novo capítulo para aprofundar os conflitos entre Hal Jordan e John Stewart.

Que horas estreia o 5º episódio?

O novo episódio chega no próximo domingo, 13, às 22h, pelo horário de Brasília, na HBO e na HBO Max. O capítulo é intitulado "Lights Out" e é o antepenúltimo episódio da temporada.

O oitavo e último capítulo da temporada está previsto para 4 de outubro.

O que aconteceu no episódio anterior?

O quarto episódio, "The Weenie", levou Hal e John a uma nova descoberta durante a investigação sobre o misterioso Manhunter.

A identidade do personagem foi revelada, aumentando a tensão entre os dois Lanternas. O episódio também terminou com Hal tomando uma decisão que coloca a parceria entre os protagonistas em uma situação delicada.

A nova fase da investigação deve ganhar força no quinto capítulo, que tem como cenário central o caos crescente em Rushville.

Confira o teaser do episódio 4 de "Lanternas":

Calendário dos próximos episódios

Após a estreia do quinto capítulo, "Lanternas" seguirá com lançamentos semanais:

Episódio 5: 13 de setembro;

Episódio 6: 20 de setembro;

Episódio 7: 27 de setembro;

Episódio 8, final da temporada: 4 de outubro.

A série faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.