Ciência

Como um tornado se forma? Veja os alertas em SP e como se proteger

Defesa Civil monitora tempestades severas e orientou suspensão de aulas e eventos ao ar livre em cinco regiões do estado

Tornado: condições associadas a tempestades severas podem favorecer a formação do fenômeno em áreas isoladas (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Tornado: condições associadas a tempestades severas podem favorecer a formação do fenômeno em áreas isoladas (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14h03.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 14h19.

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A previsão de tempestades severas colocou regiões do estado de São Paulo em alerta nesta sexta-feira, 11. O cenário inclui temporais, ventos, granizo e condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados em algumas áreas.

O alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro estão entre as áreas que exigem maior atenção.

O cenário está relacionado à formação de um ciclone extratropical no litoral do Paraná. Segundo o governo paulista, as regiões que fazem divisa com o estado vizinho devem registrar os impactos mais intensos.

Diante da previsão, o governo orientou a suspensão das aulas durante a tarde e a noite de hoje nas regiões afetadas. Eventos ao ar livre também devem ser suspensos.

A localização e a intensidade dos fenômenos severos dependerão da evolução das tempestades e poderão ser atualizadas ao longo do evento.

O que provoca a formação de um tornado?

Um tornado é uma coluna de ar em rotação que se estende de uma nuvem de tempestade até o solo. Sua formação depende da combinação de determinadas condições atmosféricas durante tempestades severas. Entre elas estão a instabilidade da atmosfera e mudanças na velocidade ou na direção dos ventos conforme a altitude, fenômeno conhecido como cisalhamento do vento.

Essa variação pode favorecer a rotação do ar. Dentro de uma tempestade, fortes correntes ascendentes podem inclinar essa rotação e fazê-la adquirir orientação vertical.

Em determinadas condições, essa circulação pode se intensificar e se estender da nuvem em direção à superfície. Quando a circulação giratória entra em contato com o solo, o fenômeno é classificado como tornado. A presença dessas condições, entretanto, não permite determinar com antecedência o local exato e a intensidade de um eventual tornado.

SP ativa Gabinete de Crise

A partir das 14h desta sexta-feira, será instalado um Gabinete de Crise para coordenar o acompanhamento do cenário e a resposta a eventuais emergências.

A estrutura reúne Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp e DER, além de concessionárias de energia elétrica, água, gás e telefonia.

O objetivo é integrar informações e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de possíveis ocorrências.

Como se proteger durante tempestades severas?

Enquanto as condições meteorológicas são monitoradas, a Defesa Civil de São Paulo orienta a população a adotar medidas de segurança durante as tempestades. Entre as principais recomendações estão:

  • Procurar abrigo em uma construção segura;
  • Evitar áreas abertas e manter distância de árvores, postes, torres e estruturas metálicas;
  • Afastar-se de coberturas, placas, fachadas e outras estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
  • Permanecer em local coberto e protegido, longe de janelas, em caso de granizo;
  • Não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas;
  • Acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.
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