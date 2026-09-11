Como um tornado se forma? Veja os alertas em SP e como se proteger

A previsão de tempestades severas colocou regiões do estado de São Paulo em alerta nesta sexta-feira, 11. O cenário inclui temporais, ventos, granizo e condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados em algumas áreas.

O alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro estão entre as áreas que exigem maior atenção.

O cenário está relacionado à formação de um ciclone extratropical no litoral do Paraná. Segundo o governo paulista, as regiões que fazem divisa com o estado vizinho devem registrar os impactos mais intensos.

Diante da previsão, o governo orientou a suspensão das aulas durante a tarde e a noite de hoje nas regiões afetadas. Eventos ao ar livre também devem ser suspensos.

A localização e a intensidade dos fenômenos severos dependerão da evolução das tempestades e poderão ser atualizadas ao longo do evento.

O que provoca a formação de um tornado?

Um tornado é uma coluna de ar em rotação que se estende de uma nuvem de tempestade até o solo. Sua formação depende da combinação de determinadas condições atmosféricas durante tempestades severas. Entre elas estão a instabilidade da atmosfera e mudanças na velocidade ou na direção dos ventos conforme a altitude, fenômeno conhecido como cisalhamento do vento.

Essa variação pode favorecer a rotação do ar. Dentro de uma tempestade, fortes correntes ascendentes podem inclinar essa rotação e fazê-la adquirir orientação vertical.

Em determinadas condições, essa circulação pode se intensificar e se estender da nuvem em direção à superfície. Quando a circulação giratória entra em contato com o solo, o fenômeno é classificado como tornado. A presença dessas condições, entretanto, não permite determinar com antecedência o local exato e a intensidade de um eventual tornado.

SP ativa Gabinete de Crise

A partir das 14h desta sexta-feira, será instalado um Gabinete de Crise para coordenar o acompanhamento do cenário e a resposta a eventuais emergências.

A estrutura reúne Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp e DER, além de concessionárias de energia elétrica, água, gás e telefonia.

O objetivo é integrar informações e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de possíveis ocorrências.

Como se proteger durante tempestades severas?

Enquanto as condições meteorológicas são monitoradas, a Defesa Civil de São Paulo orienta a população a adotar medidas de segurança durante as tempestades. Entre as principais recomendações estão: