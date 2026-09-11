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Planos de saúde serão obrigados a cobrir mamografia digital para todas as idades e gêneros

Diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos

Decisão foi publicada na quinta-feira, 10, pela ANS (Agência Nacional de Saúde) (Joel Saget/AFP)

Decisão foi publicada na quinta-feira, 10, pela ANS (Agência Nacional de Saúde) (Joel Saget/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14h00.

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Os planos de saúde serão obrigados, a partir de 1º de outubro, a cobrir exames de mamografia digital para todas as pessoas com indicação médica, sem restrição de gênero ou idade. Atualmente, a cobertura do exame é obrigatória apenas para mulheres com idade entre 40 e 69 anos.

A decisão foi publicada na quinta-feira, 10, pela ANS (Agência Nacional de Saúde), órgão que regula os planos de saúde do país.

"A mamografia digital passa a ter cobertura sem restrições de idade a partir de 1º de outubro, uma oportunidade de celebrar o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama", diz a nota da ANS. 

Segundo dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o país registra cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano. 

Importância da mamografia digital

A mamografia digital é a mais indicada para rastrear o câncer de mama em estágio inicial, permitindo identificar alterações antes mesmo do exame de toque.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos.

O método é mais seguro por reduzir o tempo de exposição à radiação e diminuir a compressão da mama. Além disso, o armazenamento digital das imagens facilita o acompanhamento da evolução clínica e a avaliação por diferentes especialistas.

Acompanhe tudo sobre:SaúdeCâncer

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