Planos de saúde serão obrigados a cobrir mamografia digital para todas as idades e gêneros

Decisão foi publicada na quinta-feira, 10, pela ANS (Agência Nacional de Saúde) (Joel Saget/AFP)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14h00.
Os planos de saúde serão obrigados, a partir de 1º de outubro, a cobrir exames de mamografia digital para todas as pessoas com indicação médica, sem restrição de gênero ou idade. Atualmente, a cobertura do exame é obrigatória apenas para mulheres com idade entre 40 e 69 anos.
A decisão foi publicada na quinta-feira, 10, pela ANS (Agência Nacional de Saúde), órgão que regula os planos de saúde do país.
"A mamografia digital passa a ter cobertura sem restrições de idade a partir de 1º de outubro, uma oportunidade de celebrar o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama", diz a nota da ANS.
Segundo dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o país registra cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano.
A mamografia digital é a mais indicada para rastrear o câncer de mama em estágio inicial, permitindo identificar alterações antes mesmo do exame de toque.
O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos.
O método é mais seguro por reduzir o tempo de exposição à radiação e diminuir a compressão da mama. Além disso, o armazenamento digital das imagens facilita o acompanhamento da evolução clínica e a avaliação por diferentes especialistas.