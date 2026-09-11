Rock in Rio 2026: confira a programação do New Dance Order nesta sexta

Rock in Rio 2026: Neelix & Vegas encerram a madrugada no New Dance Order nesta sexta-feira, 11 (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11h54.
O New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio, tem quatro apresentações nesta sexta-feira, 11, e vai até 1h, com o duo Neelix & Vegas encerrando a programação.
A noite começa às 21h05, com ANNA, e passa por DEPARTAMENTO e Omiki antes do fechamento.
Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.
O New Dance Order é um dos palcos transmitidos pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também está no sinal aberto do Globoplay, que revezará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos a partir das 15h30.
Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.
Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.