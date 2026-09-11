‘As Amigas do Clube’: saiba do que se trata o suspense de sete episódios da Netflix

"Clube das Amigas": nova série da Netflix explora o suspense psicológico (Divulgação/IMDB)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13h05.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 16h34.
"As Amigas do Clube", série holandesa da Netflix, estreou nesta quinta-feira, 10. A trama de suspense psicológico explora os perigos de uma vida extravagante e hedonista, enquanto segue um grupo de amigos buscando mostrar uns aos outros a ideia de que suas vidas são um grande sucesso.
Composta por sete episódios, a série é baseada no livro homônimo de Saskia Noort, que foi publicado no Brasil em 2006, pela editora Record.
A trama da história se passa em uma das cidades mais ricas da Holanda, Bergen, e segue um clube de jantares rotativos na casa de cada casal. Cada noite acontece em um local diferente, tornando cada encontro em uma visita à intimidade dos outros a pretexto de comer bem e conversar.
Karen é recebida pelo grupo, até que um incêndio tira a vida de Evert, um dos integrantes, e o questionamento de quem é responsável pelo crime passa a ser substituído por outra pergunta mais incômoda.
O objetivo não é encontrar o culpado, mas entender o que cada uma daquelas pessoas teria a perder se resolvesse falar.