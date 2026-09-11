‘As Amigas do Clube’: saiba do que se trata o suspense de sete episódios da Netflix

"As Amigas do Clube", série holandesa da Netflix, estreou nesta quinta-feira, 10. A trama de suspense psicológico explora os perigos de uma vida extravagante e hedonista, enquanto segue um grupo de amigos buscando mostrar uns aos outros a ideia de que suas vidas são um grande sucesso.

Composta por sete episódios, a série é baseada no livro homônimo de Saskia Noort, que foi publicado no Brasil em 2006, pela editora Record.

Conheça a trama de 'As amigas do Clube'

A trama da história se passa em uma das cidades mais ricas da Holanda, Bergen, e segue um clube de jantares rotativos na casa de cada casal. Cada noite acontece em um local diferente, tornando cada encontro em uma visita à intimidade dos outros a pretexto de comer bem e conversar.

Karen é recebida pelo grupo, até que um incêndio tira a vida de Evert, um dos integrantes, e o questionamento de quem é responsável pelo crime passa a ser substituído por outra pergunta mais incômoda.

O objetivo não é encontrar o culpado, mas entender o que cada uma daquelas pessoas teria a perder se resolvesse falar.