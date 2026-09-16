Final de 'Neagley' explicado: o que acontece com a personagem de Maria Sten?

A estreia de "Neagley" aconteceu nesta quarta-feira, 16, trazendo ao público uma nova história ambientada no universo de "Reacher". O spin-off acompanha Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, em uma investigação que começa após a morte suspeita de um antigo amigo e a leva a confrontar acontecimentos traumáticos de seu passado.

Qual é a trama de 'Neagley'?

Na trama, Neagley descobre que seu amigo Tommy Crane morreu em circunstâncias suspeitas. Determinada a esclarecer o que aconteceu, ela inicia uma investigação que a leva a uma conspiração envolvendo uma comunidade isolada, drogas experimentais e pessoas dispostas a eliminar qualquer ameaça aos seus interesses.

A série expande o universo de "Reacher" ao colocar uma de suas personagens em uma investigação própria. Ao longo da temporada, o caso se conecta aos traumas da infância de Neagley e à sua dificuldade de estabelecer contato físico com outras pessoas.

Atenção: o texto a seguir contém spoilers do final da 1ª temporada de "Neagley".

Final explicado: quem matou Tommy Crane?

A morte de Tommy, melhor amigo de infância de Neagley, inicialmente parece um suicídio. A investigação, porém, revela que ele foi assassinado depois de descobrir um esquema envolvendo a comunidade Echo Canyon Farm.

O local funcionava como uma espécie de comunidade controlada por Lawrence Cole, enquanto seus moradores eram utilizados como cobaias para testar a Tranqlara, uma droga psicodélica experimental.

O medicamento era desenvolvido por Pierce Woodrow e financiado secretamente pelo bilionário sueco Arvid Rawlings. Tommy descobriu o que estava acontecendo e acabou morto antes de conseguir revelar a conspiração.

O que acontece com Echo Canyon?

No episódio final, Neagley, Hudson Riley e Renee Birdwhistle chegam à Echo Canyon enquanto Rawlings envia uma equipe armada para destruir as pesquisas e eliminar as pessoas que poderiam expor o esquema.

O plano envolve explodir um silo subterrâneo e fazer com que as mortes pareçam um suicídio coletivo provocado por Lawrence Cole.

Neagley e seus aliados enfrentam os criminosos, resgatam os sobreviventes e escapam com as provas antes da explosão. Cole fica para trás e aparentemente morre no local.

Rawlings recebe uma punição aplicada pela própria Neagley: ela injeta Tranqlara no bilionário. Sob efeito da substância, ele sai nu para o trânsito e acaba atingido por um caminhão.

Qual é a origem do trauma de Neagley?

A investigação também esclarece por que Neagley tem haphephobia, o medo de ser tocada. Durante a temporada, ela descobre que Elliot Percy, o homem que viu seu pai matar quando era criança, havia abusado de Tommy, e não dela.

O pai de Neagley matou Percy depois de descobrir o abuso. Em seguida, prometeu à filha que ninguém jamais voltaria a tocá-la. A violência da situação e a forma como ele a segurou e sacudiu durante o episódio contribuíram para o trauma que ela carregou por anos.

Após a morte do pai, que estava gravemente doente durante a série, Neagley recebe uma carta na qual ele pede desculpas pelos danos causados e a incentiva a não carregar os erros dele.

Durante o funeral, a personagem oferece a mão para Reacher, em um gesto que representa um avanço em sua relação com o contato físico.

O que significa a participação de Reacher?

A aparição de Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, acontece no funeral do pai de Neagley.

O personagem comparece para apoiá-la, sem que ela precise pedir ajuda. A relação entre os dois é construída a partir da experiência compartilhada no Exército e dos anos em que trabalharam juntos.

A cena termina com um momento de humor. Depois de apertar a mão de Reacher, Neagley comenta que ele tem mãos macias. Ele responde: "É bom conhecer você, Neagley", como se os dois estivessem se encontrando pela primeira vez.

Neagley termina a temporada sozinha?

O desfecho também estabelece mudanças na vida profissional e pessoal da protagonista. O subchefe James Pommel e o policial corrupto Murphy são responsabilizados pela conspiração. Riley é inocentado e reconhecido pelo trabalho realizado durante a investigação.

Keno ajuda Renee a encontrar seu irmão, Patrick. Enquanto isso, Neagley compra a agência York Investigations da viúva de Jerry York e contrata Renee, Riley e Keno para formar sua nova equipe.

Riley revela que gosta de Neagley e pede para beijá-la. Ela ainda não está pronta para esse tipo de aproximação, reforçando que sua recuperação emocional acontece de forma gradual. Ao final, Neagley começa a fazer terapia.

O que se sabe sobre a 2ª temporada?

A continuidade de "Neagley" ainda depende de uma decisão oficial do Prime Video. A plataforma não confirmou uma segunda temporada e também não divulgou uma previsão de estreia para novos episódios.

Confira o trailer da 1ª temporada de 'Neagley'