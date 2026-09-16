Renda alta e maior escolaridade concentram eleitores que sabem número de urna, diz BTG/Nexus

O conhecimento do número de urna dos candidatos presidenciais é maior entre brasileiros de renda mais alta, com ensino superior e fora do mercado de trabalho, segundo recorte exclusivo da pesquisa BTG/Nexus.

Entre os eleitores que afirmam já ter decidido o voto para a eleição presidencial, 79% sabem o número de urna de seu candidato. Outros 16% não souberam responder ou preferiram não informar, 4% disseram não lembrar e 1% afirmou lembrar, mas apontou um número incorreto.

No recorte por intenção de voto, o índice de conhecimento é maior entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre aqueles que declararam voto no petista no primeiro turno, 89% sabem o número de urna de cabeça. Entre os eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL), o percentual é de 83%.

A pesquisa indica que o conhecimento do número de urna supera 74% em todos os segmentos analisados, segundo a Nexus, empresa de pesquisa e inteligência de dados responsável pelo levantamento.

O grupo com maior domínio sobre o número de seus candidatos é formado por brasileiros com renda acima de cinco salários mínimos, com 87% de respostas positivas. Na sequência aparecem os desocupados, grupo que inclui estudantes e aposentados, com 86%; pessoas com ensino superior, com 83%; e brasileiros entre 25 e 40 anos, com 82%.

Na outra ponta, os menores índices aparecem entre eleitores com ensino fundamental, com 74%, e aqueles que recebem até um salário mínimo, com 76%. Apesar da diferença entre os grupos, a pesquisa aponta que ao menos três em cada quatro eleitores desses segmentos sabem informar o número de urna de seus candidatos.

Diferenças entre eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, os maiores percentuais de conhecimento do número de urna aparecem entre brasileiros com renda superior a cinco salários mínimos, com 92%; pessoas com ensino médio, com 90%; e desocupados, também com 90%.

Já entre os eleitores de Lula, o conhecimento é mais elevado entre aqueles com renda acima de cinco salários mínimos, com 96%; pessoas que declararam outras religiões que não católica ou evangélica, com 96%; eleitores com ensino superior, com 95%; e brasileiros entre 25 e 40 anos, também com 95%.

“O nível de conhecimento do número de urna entre os brasileiros é expressivo: ¾ dos eleitores de todas as segmentações sabem de cabeça o número de seus candidatos”, afirmou Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Segundo o executivo, entre os eleitores dos dois principais nomes avaliados pela pesquisa, Lula e Flávio Bolsonaro, a média de conhecimento dos números de urna é de 89% e 83%, respectivamente. Para Tokarski, os dados indicam um alto nível de engajamento desses grupos de eleitores.

A pesquisa foi realizada pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados por telefone, com 2.003 pessoas entrevistadas entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.