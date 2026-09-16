Top 10 da Netflix: ‘Magnatas do Crime' domina ranking; veja séries e filmes em alta na semana

O que os brasileiros estão assistindo? A Netflix Brasil divulgou um ranking semanal que reúne os filmes e séries que mais chamaram atenção dos espectadores entre os dias 6 e 13 de setembro.

Em filmes, "Por Que Eu Me Casei De Novo?" segue na liderança, enquanto "Magnatas do Crime" despontou no nicho de séries.

Quais filmes estão no Top 10 da Netflix?

"Por Que Eu Me Casei De Novo"? "O Homem Que Sussurra" "Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro" "Os Pequenos Vestígios" "Aqueles Que Me Desejam a Morte" "Força de Proteção" "Untold Mr T: Eu Tenho Pena do Tolo" "Guerreiras do K-pop" "Shrek" "Anaconda 3"

No ranking desta semana, a comédia dramática "Por Que Eu Me Casei De Novo?" segue na liderança. O longa-metragem foi lançado na última quarta-feira, dia 9 de setembro.

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A animação "Guerreiras do K-pop" está completando 64 semanas no ranking de longa-metragens mais assistidos da plataforma de streaming.

"Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro", documentário sobre a tragédia americana que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, que estreou no começo do mês, está no ranking pela segunda semana.

Quais séries estão no Top 10 da Netflix?

“Magnatas do Crime: Temporada 2” “A Morte da Esposa do Pastor: Temporada 1” “Magnatas do Crime: Temporada 1” “A Garota do Remo: Temporada 1” “Instadocs: O Avião Secreto” “Beauty in Black: Temporada 3” “Raw: 2026 - 7 de setembro de 2026” “Alix Earle pelo Mundo: Temporada 1” “Danny Go!: Temporada 2” “Outer Banks: Temporada 5”

A segunda temporada de "Magnatas do Crime" assumiu a primeira posição do ranking de séries em 50 países, incluindo o Brasil. Enquanto a primeira temporada está na terceira posição. A trama segue Eddie, que tem grandes planos para expandir o seu próspero império, com ou sem a aprovação de Bobby.

Entre as temporadas do drama, na segunda posição do ranking, está "A Morte da Esposa do Pastor". A série documental tenta explorar a vida promissora, o casamento tóxico e as misteriosas circunstâncias da morte de Mica Miller.