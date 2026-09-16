Top 10 da Netflix: ‘Magnatas do Crime' domina ranking; veja séries e filmes em alta na semana

Top 10 Netflix: ranking semanal reúneproduções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14h50.
O que os brasileiros estão assistindo? A Netflix Brasil divulgou um ranking semanal que reúne os filmes e séries que mais chamaram atenção dos espectadores entre os dias 6 e 13 de setembro.
Em filmes, "Por Que Eu Me Casei De Novo?" segue na liderança, enquanto "Magnatas do Crime" despontou no nicho de séries.
No ranking desta semana, a comédia dramática "Por Que Eu Me Casei De Novo?" segue na liderança. O longa-metragem foi lançado na última quarta-feira, dia 9 de setembro.
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A animação "Guerreiras do K-pop" está completando 64 semanas no ranking de longa-metragens mais assistidos da plataforma de streaming.
"Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro", documentário sobre a tragédia americana que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, que estreou no começo do mês, está no ranking pela segunda semana.
A segunda temporada de "Magnatas do Crime" assumiu a primeira posição do ranking de séries em 50 países, incluindo o Brasil. Enquanto a primeira temporada está na terceira posição. A trama segue Eddie, que tem grandes planos para expandir o seu próspero império, com ou sem a aprovação de Bobby.
Entre as temporadas do drama, na segunda posição do ranking, está "A Morte da Esposa do Pastor". A série documental tenta explorar a vida promissora, o casamento tóxico e as misteriosas circunstâncias da morte de Mica Miller.