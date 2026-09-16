'A Fazenda 18': veja que horas começa o reality nesta quarta-feira, 16

'A Fazenda 18': reality show da Record exibe a primeira prova pelo chapéu de Fazendeiro e avança nas dinâmicas da temporada (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14h38.
A disputa pelo chapéu de Fazendeiro começa nesta quarta-feira, 16, em "A Fazenda 18". Após uma estreia marcada pela apresentação dos participantes e uma atividade com os peões, o reality da Record prepara a primeira prova que definirá o líder da semana.
Comandado por Adriane Galisteu, o programa promete movimentar a sede com a competição pelo cargo de Fazendeiro. Confira o horário de exibição e o que está previsto para esta noite.
A edição do programa começa por volta das 22h45 (horário de Brasília), após a novela "Reis". Os espectadores também podem acompanhar o confinamento pelo RecordPlus, plataforma que oferece transmissão contínua do reality.
A principal atração da noite é a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. A disputa definirá o participante responsável por comandar a sede na próxima semana, incluindo a distribuição de tarefas entre os peões.
A prova faz parte do cronograma da primeira semana do programa, divulgado por Adriane Galisteu na estreia. A programação prevê ainda uma prova valendo imunidade na quinta-feira, 17.
A nova temporada começou na segunda-feira, 14, com 22 participantes fixos e quatro visitantes. A nova dinâmica permite que os visitantes influenciem o jogo, enquanto o público terá participação na decisão sobre a permanência deles.
Na terça-feira, 15, os peões participaram da atividade "Coração ou Bomba", que distribuiu prêmios em dinheiro e movimentou as primeiras relações dentro da sede.
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.