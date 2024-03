Criptomoedas meme podem ser "cavalo de Troia" para o mercado, diz especialista

Maartje Bus, vice-presidente de pesquisa na empresa de análise de dados Messari, afirmou nesta quinta-feira, 28, que as chamadas criptomoedas meme podem ser um "cavalo de Troia" para o mercado cripto. Entretanto, ele não usou a comparação em um sentido negativo, pelo contrário.

Na visão de Bus, as memecoins - como também são conhecidos esses ativos - estão ajudando a trazer mais usuários para o mercado cripto e aumentar a adoção de diferentes projetos e da tecnologia em si que, sem essa ajuda, poderiam ter mais dificuldade para chegar a um público mais amplo.

Em um evento na Coreia do Sul, o executivo comentou que "as criptomoedas são muitas vezes criticadas por não terem casos de uso para as pessoas comuns, e isso é uma análise justa. Mas as memecoins na verdade têm sido bem-sucedidas, consistentemente, em trazer as pessoas para o mundo blockchain".

A ideia compartilhada por Bus se assemelha, portanto, ao do "cavalo de Troia": a pessoa investe em uma memecoin pelo interesse no projeto mas acaba tendo contato com todo um ecossistema e diferentes projetos por causa disso, podendo se aproximar mais do mercado.

Para o analista da Messari, essas criptomoedas possuem "vários fatores atraentes" para os investidores, indo além da associação com memes famosos na internet. No momento, esses ativos estão disparando no mercado, em um movimento que Bus acredita ser causado pela alta do bitcoin.

O grande papel das memecoins para o analista é o de "monetizar a atenção" das pessoas, o que abre margem inclusive para o uso de tokens no mercado de apostas e projeções. É o caso das criptomoedas meme que dispararam recentemente fazendo referências aos atuais candidatos nas eleições dos EUA em 2024.

Bus defende ainda que esses ativos podem servir comparados a outros produtos altamente especulativos, como a loteria e as chamadas "penny stocks", ações que valem centavos. Mas um aspecto central dessas moedas é que, ao atrair investidor, elas estão ajudando a introduzir a Web3 para mais pessoas.

Por mais que as criptomoedas meme sejam bastante populares no mercado, especialistas também alertam para os riscos envolvendo esses ativos. Em geral, eles são altamente voláteis, abrindo margem tanto para grandes ganhos quanto grandes perdas. Além disso, muitas acabam sendo usadas em golpes, exigindo mais atenção de investidores interessados.

