Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Não repete cena? Matt Damon lembra bronca de Eastwood em ‘Invictus’

Diretor é conhecido por gravar poucas tomadas e ritmo de set acelerado

Matt Damon: Matt Damon revela resposta de Eastwood ao pedir nova tomada (Ruben Sprich/Reuters)

Matt Damon: Matt Damon revela resposta de Eastwood ao pedir nova tomada (Ruben Sprich/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 06h59.

Matt Damon relembrou um episódio de bastidores envolvendo Clint Eastwood durante as gravações de “Invictus” (2009). Segundo a revista Variety, em entrevista ao podcast “Conan O'Brien Needs a Friend”, o ator contou que seu pedido para repetir uma cena foi recusado pelo diretor.

Damon explicou que passou seis meses se preparando para interpretar o jogador sul-africano de rúgbi Francois Pienaar, incluindo treinamento intensivo de sotaque. O primeiro dia de filmagem com Eastwood era aguardado com expectativa por se tratar da primeira colaboração entre os dois.

Durante a cena, Eastwood encerrou a tomada e seguiu para a próxima. Damon pediu uma repetição, mas ouviu: “Por quê? Você quer desperdiçar o tempo de todo mundo?”. O ator optou por continuar a gravação sem novas tentativas.

O método de direção de Clint Eastwood

Damon afirmou que o diretor tinha uma lógica objetiva sobre o ritmo de produção e mantinha confiança total na equipe técnica. Segundo o ator, Eastwood acreditava que prolongar cenas desgastava o set e atrasava o andamento das filmagens.

O cineasta é reconhecido em Hollywood por trabalhar com poucas tomadas e por priorizar rapidez no processo de gravação. Após “Invictus”, Damon voltou a trabalhar com Eastwood em “Além da Vida” (2010).

Aos 95 anos, Eastwood lançou “Juror No. 2” em 2024, anunciado como seu último trabalho como diretor.

Acompanhe tudo sobre:FilmesHollywood

Mais de Pop

Que horas estreia a nova série de 'Game of Thrones' hoje?

Nova série de 'Game of Thones' estreia hoje; veja tudo que sabemos

'O Cavaleiro dos Sete Reinos' se passa no mesmo período de 'Game of Thrones'?

Quarto Branco: veja quem ainda pode entrar no BBB 26

Mais na Exame

Pop

Que horas estreia a nova série de 'Game of Thrones' hoje?

Carreira

Que horas sai o resultado do vestibular FGV 2026? Veja cronograma

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.961; prêmio é de R$ 40 milhões

Esporte

Calderano encara chinês por vaga na final do Star Contender de Doha neste domingo