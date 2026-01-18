Não repete cena? Matt Damon lembra bronca de Eastwood em ‘Invictus’

Matt Damon relembrou um episódio de bastidores envolvendo Clint Eastwood durante as gravações de “Invictus” (2009). Segundo a revista Variety, em entrevista ao podcast “Conan O'Brien Needs a Friend”, o ator contou que seu pedido para repetir uma cena foi recusado pelo diretor.

Damon explicou que passou seis meses se preparando para interpretar o jogador sul-africano de rúgbi Francois Pienaar, incluindo treinamento intensivo de sotaque. O primeiro dia de filmagem com Eastwood era aguardado com expectativa por se tratar da primeira colaboração entre os dois.

Durante a cena, Eastwood encerrou a tomada e seguiu para a próxima. Damon pediu uma repetição, mas ouviu: “Por quê? Você quer desperdiçar o tempo de todo mundo?”. O ator optou por continuar a gravação sem novas tentativas.

O método de direção de Clint Eastwood

Damon afirmou que o diretor tinha uma lógica objetiva sobre o ritmo de produção e mantinha confiança total na equipe técnica. Segundo o ator, Eastwood acreditava que prolongar cenas desgastava o set e atrasava o andamento das filmagens.

O cineasta é reconhecido em Hollywood por trabalhar com poucas tomadas e por priorizar rapidez no processo de gravação. Após “Invictus”, Damon voltou a trabalhar com Eastwood em “Além da Vida” (2010).

Aos 95 anos, Eastwood lançou “Juror No. 2” em 2024, anunciado como seu último trabalho como diretor.