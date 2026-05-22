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‘Emily em Paris’ vai acabar? Netflix confirma fim da série após 6 temporadas

Temporada final já está em produção na Grécia e encerrará a trajetória da personagem vivida por Lily Collins

'Emily em Paris': as cinco primeiras temporadas da série alcançaram o primeiro lugar em 90 países na Netflix (Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images)

'Emily em Paris': as cinco primeiras temporadas da série alcançaram o primeiro lugar em 90 países na Netflix (Stefano Mazzola/GC Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08h47.

Última atualização em 22 de maio de 2026 às 08h50.

A Netflix confirmou nesta quinta-feira, 22, que “Emily em Paris” chegará ao fim na sexta temporada. Os novos episódios já estão em produção na Grécia e marcarão o encerramento da série criada por Darren Star.

O anúncio do sexto ano havia sido feito em janeiro. Agora, a plataforma revelou que a próxima leva de episódios será a última da produção estrelada por Lily Collins.

“Fazer ‘Emily em Paris’ com esse elenco e equipe extraordinários foi a viagem de uma vida”, afirmou Darren Star em comunicado. “Enquanto embarcamos na temporada final, sou muito grato à Netflix, à Paramount e, principalmente, aos fãs que fizeram essa jornada incrível conosco.”

Na série, Collins interpreta Emily Cooper, uma executiva de marketing de Chicago que consegue um emprego em Paris e inicia uma nova fase na Europa. Segundo a sinopse oficial, sua nova vida é marcada por “aventuras intoxicantes e desafios surpreendentes” enquanto tenta equilibrar trabalho, amizades e romances.

Em vídeo publicado para os fãs, Lily Collins afirmou que a sexta temporada trará “tudo o que o público ama sobre a série” e funcionará como “o capítulo final da aventura de Emily”.

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Além de Collins, o elenco inclui Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucien Laviscount (Alfie), Lucas Bravo (Gabriel) e Minnie Driver (Jane), entre outros nomes.

Segundo a Netflix, as cinco primeiras temporadas da série passaram, juntas, 32 semanas no top 10 global de séries em inglês da plataforma e alcançaram o primeiro lugar em 90 países.

“Emily em Paris” é a segunda produção da Netflix a anunciar seu encerramento nesta semana. Antes dela, a plataforma revelou que a quinta temporada de "O Poder e a Lei" também será a última.

 

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