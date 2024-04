10 filmes que têm tudo para dominar o Oscar de 2025

Em março, a comunidade cinematográfica se reuniu para celebrar o Oscar, considerado a maior premiação mundial da indústria. Menos de um mês depois, já começa a se falar sobre filmes que podem conquistar prêmios na próxima temporada. Uma nova lista da BBC traz dez longas-metragens que têm potencial para conquistar o público no ano que vem.

O primeiro filme do rol é Kinds of Kindness, dirigido por Yorgos Lanthimos, mesmo diretor de Pobres Criaturas. Com Emma Stone e Willem Defoe novamente no elenco, o longa será lançado no próximo dia 21 de junho nos Estados Unidos. Poucos detalhes foram publicados até o momento, e um trailer pouquíssimo revelador foi divulgado.

Moana 2, a sequência do filme de 2016, também será lançado em 2024 nos Estados Unidos, mais especificamente no dia 27 de novembro. O faturamento do original ficou em torno de US$ 643,3 milhões, rendendo indicações ao ao Oscar de melhor animação e melhor música original.

Também em novembro estreará Gladiador 2, continuação do longa do ano 2000 e vencedor do Oscar de melhor filme. No novo projeto, o ator Paul Mescal interpretará Lucius Verus, que no original era meramente uma criança impressionada por Maximus, personagem de Russell Crowe. Pedro Pascal e Denzel Washington também compõem o elenco.

Em Queer, ainda sem data de estreia, Daniel Craig será um norte-americano que foge de Nova Orleans para a Cidade do México e se torna obcecado pelo personagem de Drew Starkey. O longa-metragem é uma adaptação do livro de mesmo nome de William S. Burroughs e será dirigido por Luca Guadagnino, mais conhecido por seu romance Me Chame Pelo Seu Nome, ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado no ano de 2018.

No dia 25 de dezembro, plateias norte-americanas assistirão ao Nosferatu de Robert Eggers, que já possui A Bruxa e O Farol no currículo. Bill Skarsgård tomará a forma do vampiro Conde Orlok, enquanto Lily-Rose Depp interpretará Ellen Hutter, a mulher com quem ele será obcecado. O elenco conta ainda com Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.

O sexto filme da lista é Blitz, uma narrativa da vida londrina durante os bombardeios perpetrados pela Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Steve McQueen, responsável por Doze Anos de Escravidão, o longa terá a participação de Saoirse Ronan, Harris Dickinson e Stephen Graham.

Baseado na peça homônima, The Piano Lesson, ainda sem nome em português, contará a história de uma família no ano de 1936 em Pittsburgh. Denzel Washington será o produtor, enquanto seu filho Malcolm assumirá o cargo de diretor e seu outro filho John David interpretará Boy Willie Charles. Samuel L. Jackson também faz parte do corpo de atores.