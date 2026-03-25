'Homem-Aranha': trailer é o 1º da história a bater 1 bilhão de visualizações

O trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” se tornou o primeiro da história a ultrapassar 1 bilhão de visualizações. A prévia do filme estrelado por Tom Holland atingiu a marca em apenas quatro dias após o lançamento.

Segundo dados da WaveMetrix divulgados pela revista Variety, o vídeo já soma cerca de 1,1 bilhão de visualizações.

Recorde supera Marvel e videogames

Nas primeiras 24 horas, o trailer acumulou cerca de 719 milhões de visualizações, estabelecendo o maior lançamento de todos os tempos — considerando cinema e videogames.

O recorde anterior entre filmes pertencia a “Deadpool e Wolverine”, que havia registrado 365 milhões de visualizações em um dia. Já no ranking geral, incluindo games, o topo era do trailer de "Grand Theft Auto VI", com 475 milhões de visualizações no primeiro dia.

Com os novos números, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” assume a liderança em todas as categorias.

Novo filme continua história após 'Sem Volta para Casa'

O novo filme é a sequência direta de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, lançado em 2021. No novo capítulo, Peter Parker precisa lidar sozinho com as consequências do feitiço que apagou sua identidade do mundo.

O personagem enfrenta os desafios da vida adulta enquanto concilia responsabilidades pessoais com o papel de super-herói.

Elenco reúne nomes do MCU e novos personagens

O longa marca o retorno de Tom Holland como protagonista. Também estão confirmados Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião).

O elenco ainda inclui Sadie Sink - atriz de Stranger Things -, Tramell Tillman, Jon Bernthal, que retorna como Justiceiro, e Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk no Universo Cinematográfico da Marvel.

Quando estreia 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas. A produção marca o quarto longa solo do personagem interpretado por Tom Holland.