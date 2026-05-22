Ator revela a vez em que Tarantino perdeu a paciência com Brad Pitt no set

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio: Pitt venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel no filme de Tarantino (Imdb/Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 09h03.
Apesar da parceria próxima entre Quentin Tarantino e Brad Pitt, houve um momento de tensão entre os dois nos bastidores de “Era Uma Vez em... Hollywood”.
A história foi revelada pelo ator Bruce Dern em entrevista à revista People durante o Festival de Cannes, onde divulga o documentário “Dernsie”. Segundo Dern, o desentendimento aconteceu durante a gravação de uma cena do longa lançado em 2019.
O ator contou que improvisou uma fala enquanto contracenava com Pitt. Na sequência, o astro teria interrompido a filmagem.
“Quando Brad Pitt me acorda em ‘Era Uma Vez em... Hollywood’, eu estou na cama e me levanto um pouco grogue e digo: ‘Eu não tenho muita certeza do que está acontecendo’”, afirmou Dern. “Eu estou olhando para ele. [Pitt] gritou corta. Ele parou a câmera.”
Segundo o ator, a reação de Tarantino foi imediata. “O olhar do Quentin… ele estava extremamente sério”, disse Dern. “Ele falou: ‘Brad, o que você acabou de fazer?’”
Ainda de acordo com Dern, Pitt respondeu que havia interrompido a gravação, o que levou Tarantino a dar uma bronca no ator.
“Nunca mais na sua vida corte uma cena ou você estará morto neste negócio. Esse é o meu território. Não interrompa a atuação”, teria dito o diretor.
Depois disso, a cena continuou normalmente. Dern afirmou que Pitt apenas respondeu: “Mas isso que ele disse não estava no roteiro.”
“Era Uma Vez em... Hollywood” foi um sucesso de crítica e bilheteria. O longa recebeu 10 indicações ao Oscar e venceu duas estatuetas, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante para Brad Pitt por seu papel no filme de Tarantino.