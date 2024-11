Oppenheimer e suas reflexões: as 20 frases mais marcantes do "pai da bomba atômica" Cientista foi peça central no Projeto Manhattan e inspirou debates sobre ética e ciência; filme recente reacende interesse por sua trajetória

Cena do filme Oppenheimer: em 2023, a vida e os dilemas do cientista ganharam nova relevância com um longa de Christopher Nolan (Universal Pictures/Divulgação)