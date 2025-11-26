Felipe Simas estará na segunda temporada de 'Tremembé'

O ator Felipe Simas foi confirmado na segunda temporada da série 'Tremembé', da Prime Video.

Ele reprisa o papel de Daniel Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais da então namorada, Suzane von Richthofen. As gravações dos novos episódios estão previstas para o primeiro semestre de 2026, mas a data de lançamento da nova temporada ainda não foi divulgada.

Lançada em 31 de outubro, a primeira temporada tem cinco episódios e permanece desde então entre os conteúdos mais assistidos da plataforma.

Qual é a história da primeira temporada de 'Tremembé'?

A série começa com a transferência de Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, para o complexo penitenciário em Tremembé–SP, conhecido popularmente como "presídio dos famosos", onde ela cumpriu pena pelo assassinato dos pais. A narrativa segue as interações na ala feminina e masculina do presídio.

Os episódios mostram a proximidade de Suzane com Anna Jatobá, condenada por envolvimento na morte da enteada Isabella Nardoni; e o triângulo amoroso com "Sandrão", sentenciada por sequestro seguido de morte, e Elize Matsunaga, que cumpriu pena pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga.

Na ala masculina, a produção retrata as interações de Daniel e Cristian Cravinhos com outros detentos, como Alexandre Nardoni — condenado pela morte da filha — e Roger Abdelmassih, ex-médico que estuprou 37 pacientes em sua clínica.

O que esperar da segunda temporada de 'Tremembé'?

A segunda temporada deve abordar a chegada de dois novos condenados ao presídio: o ex-empresário Thiago Brennand e o ex-jogador de futebol Robinho, ambos condenados por crimes sexuais.

Segundo a Prime Video, os novos episódios devem abordar a reinserção de Suzane e Elize na sociedade durante o regime aberto.